Ключ к выбору идеального вина: ученые назвали критерии, по которым стоит подбирать напиток

В мире существуют сотни сортов самых разных вин и миллионы их поклонников, но, по мнению науки, когда речь идет о здоровье, круг кандидатов на покупку может значительно сузиться.

Когда наступает праздничный сезон, украшенный духом рождества и наступающего нового года, мы часто тянемся за очередным бокалом вина. Но наука стремится узнать, действительно ли это сезонное веселье в бокале полезно для нас. О том, какому напитку стоит отдать предпочтение в праздничную пору, пишет USA Today.

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По мнению Дебби Петитпейн, врача-диетолога и представителя Академии питания и диетологии, наиболее полезным для здоровья является сухое белое вино или вино из более холодного климата. Такие вина содержат меньше сахара и алкоголя. В мире этих напитков сахар поступает из двух источников: остаточные сахара, оставшиеся после ферментации винограда, и дополнительные сахара, которые содержатся в десертных винах. Алкоголь, еще один источник калорий в вине, увеличивает его калорийность. Поскольку в нем нет питательных веществ, лучше выбирать сорта с меньшим содержанием сахара и алкоголя.

Согласно диетическим рекомендациям США, мужчинам рекомендуется выпивать до двух бокалов в день, а женщинам — один. Это соответствует 140-граммовому бокалу вина с содержанием алкоголя около 12 % по объему (АПО). Будьте осторожны с винами с высоким содержанием АПО, такими как Zinfandel, которые могут превысить эти ограничения даже при употреблении одной порции.

Сухие белые вина, часто находящиеся в диапазоне 9–11 % АПО, позволят вам насладиться бокалом, не перегружая его калориями. Происхождение вина также играет важную роль: в более теплых регионах виноград содержит больше сахара и алкоголя, в то время как в более прохладных, таких как северная Франция или Новая Зеландия, содержание алкоголя ниже.

Во время рождественских праздников во многих странах мира принято пить глинтвейн - теплый напиток, приготовленный из красного вина и различных специй Фото: DALL-E/Valentyn Surnin

Польза и риск умеренного употребления вина для здоровья являются предметом постоянных исследований. Некоторые исследования показывают, что умеренное потребление красного вина способствует долголетию или когнитивному здоровью, в то время как другие указывают на то, что любое потребление алкоголя может быть вредным.

Медики сходятся во мнении: не стоит начинать пить ради здоровья. Во время беременности ни один уровень алкоголя не является безопасным, а чрезмерное употребление может привести к различным заболеваниям. Красное вино содержит ресвератрол, антиоксидант, обладающий полезными свойствами, но для того, чтобы воспользоваться этими преимуществами, вам придется употреблять гораздо больше, чем рекомендуемый один бокал в день.

В новом исследовании изучалось влияние алкоголя на риск сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ), наблюдались метаболиты — побочные продукты метаболизма, указывающие на состояние болезни. Результаты показали, что умеренное потребление алкоголя может как повышать, так и снижать риск ССЗ.

Несмотря на то что умеренное потребление вина может принести определенную пользу здоровью, очень важно найти баланс. Слабоалкогольные вина дают возможность насладиться напитком, не перебарщивая. В этот праздничный сезон, поднимая бокал, помните, что умеренность и понимание типа потребляемого вина — залог здорового празднования.

Ранее Фокус писал о том, что алкоголь изменяет структуру мозга в юности. Обильное употребление алкоголя в подростковом возрасте может оставить после себя не только похмелье.

Также Фокус писал о том, что ученые утверждают, что устойчивости к алкоголю не существует. Исследование показало, что сильно пьющие люди пьянеют даже хуже, чем те, кто употребляет алкоголь намного реже.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.