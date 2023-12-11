12 мифов о холодной погоде: чего не стоит бояться, а чего стоит избегать, рассказали врачи

Холодная погода всегда приносит с собой целый ворох проблем и дискомфорт, но среди всех факторов ее влияния на нас стоит разделять реальные проблемы и выдуманные утверждения.

По мере того как листья сменяют друг друга, а воздух становится все более хрустящим, приход холодов приносит с собой шквал хорошо известных мифов и поговорок. От предупреждений о вреде выхода на улицу с мокрыми волосами до споров о необходимости использования солнцезащитного крема зимой — эти сезонные сказки передаются из поколения в поколение. Чтобы отделить факты от вымысла, эксперты изучили научные основы некоторых наиболее распространенных мифов о холодной погоде. Их выводы дают возможность понять, как на самом деле реагирует наш организм на холода, пишет USA Today.

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Доктор Джеффри Линдер, врач первичной медицинской помощи, доктор Терри Чиганос, специалист по неотложной медицине, и доктор Роберт Личфилд, эксперт по семейной практике, высказались по поводу этих сезонных утверждений. Их объяснения, основанные на данных медицинской науки, призваны развеять заблуждения и внести ясность. Идет ли речь о риске подхватить простуду, находясь на холоде, или об эффективности верхней одежды зимой, их опыт помогает пролить свет на правду, стоящую за этими широко распространенными убеждениями. Понимание этих аспектов — это не только удовлетворение любопытства, но и содействие улучшению здоровья и осведомленности в холодное время года.

Миф 1: холод вызывает простуду. Вопреки распространенному мнению, выйдя на улицу с мокрыми волосами или после душа, вы не заболеете. Доктор Роберт Личфилд объясняет, что холодный воздух сам по себе не является виновником простуды, а то, что зимой мы чаще находимся в помещении, в тесном контакте с другими людьми, повышает наши шансы заразиться вирусными заболеваниями. Так что, хотя вы и можете простудиться в холодные месяцы, виновата в этом не температура.

Вопреки распространенному мнению, выйдя на улицу с мокрыми волосами или после душа, вы не заболеете. Доктор Роберт Личфилд объясняет, что холодный воздух сам по себе не является виновником простуды, а то, что зимой мы чаще находимся в помещении, в тесном контакте с другими людьми, повышает наши шансы заразиться вирусными заболеваниями. Так что, хотя вы и можете простудиться в холодные месяцы, виновата в этом не температура. Миф 2: зимнее плавание равно простуде. Это тоже миф. На самом деле, как отмечает доктор Личфилд, здоровые физические нагрузки, такие как плавание, укрепляют иммунитет и делают нас менее подверженными болезням. Только будьте осторожны с тесными контактами в общих помещениях, таких как раздевалки.

Это тоже миф. На самом деле, как отмечает доктор Личфилд, здоровые физические нагрузки, такие как плавание, укрепляют иммунитет и делают нас менее подверженными болезням. Только будьте осторожны с тесными контактами в общих помещениях, таких как раздевалки. Миф 3: риск ушных инфекций повышается при зимнем плавании. Доктор Терри Чиганос поясняет, что, хотя плавание может привести к инфекции наружного уха, риск остается одинаковым независимо от времени года.

Доктор Терри Чиганос поясняет, что, хотя плавание может привести к инфекции наружного уха, риск остается одинаковым независимо от времени года. Миф 4: большое количество одежды защищает от простуды. Одевание в несколько слоев действительно эффективно для того, чтобы оставаться в тепле зимой, что подтверждает доктор Джеффри Линдер, но при этом это не является защитой от простуды. Он рекомендует использовать утепляющие слои для удержания теплого воздуха в сочетании с ветрозащитными и водонепроницаемыми внешними слоями.

Одевание в несколько слоев действительно эффективно для того, чтобы оставаться в тепле зимой, что подтверждает доктор Джеффри Линдер, но при этом это не является защитой от простуды. Он рекомендует использовать утепляющие слои для удержания теплого воздуха в сочетании с ветрозащитными и водонепроницаемыми внешними слоями. Миф 5: алкоголь в качестве разогрева тела. Нет. Доктор Личфилд предупреждает, что алкоголь может притупить наше чувство холода и боли, что приводит к таким опасным ситуациям, как переохлаждение.

Нет. Доктор Личфилд предупреждает, что алкоголь может притупить наше чувство холода и боли, что приводит к таким опасным ситуациям, как переохлаждение. Миф 6: солнцезащитный крем не нужен зимой. На самом деле солнцезащитный крем необходим круглый год. Ультрафиолетовое облучение может усиливаться из-за отражения в снегу и льду, объясняет доктор Чиганос.

Самая низкая температура, когда-либо зарегистрированная на Земле, составила минус 89,2 градуса по Цельсию, измеренная на станции Восток в Антарктиде 21 июля 1983 года Фото: DALL-E/Valentyn Surnin

Миф 7: потеря тепла через голову. Вопреки мнению, что мы теряем большую часть тепла через голову, это всего лишь около 10 %, пропорционально площади головы, заявляют врачи.

Вопреки мнению, что мы теряем большую часть тепла через голову, это всего лишь около 10 %, пропорционально площади головы, заявляют врачи. Миф 8: непосредственная гипотермия при падении в ледяную воду. Падение в ледяную воду опасно, но немедленное переохлаждение не является непосредственной угрозой, как утверждает доктор Чиганос. Первоначальная опасность — утонуть из-за шока и потери мышечного контроля.

Падение в ледяную воду опасно, но немедленное переохлаждение не является непосредственной угрозой, как утверждает доктор Чиганос. Первоначальная опасность — утонуть из-за шока и потери мышечного контроля. Миф 9: поедание снега помогает гидратации. По словам доктора Личфилда, в ситуациях выживания поедание снега может снизить температуру тела, поэтому его следует избегать, если в этом нет необходимости.

По словам доктора Личфилда, в ситуациях выживания поедание снега может снизить температуру тела, поэтому его следует избегать, если в этом нет необходимости. Миф 10: гидратация не важна в холодную погоду. Даже в холодную погоду, особенно из-за сухого воздуха, необходимо поддерживать нормальный уровень гидратации, говорят врачи.

Даже в холодную погоду, особенно из-за сухого воздуха, необходимо поддерживать нормальный уровень гидратации, говорят врачи. Миф 11: упражнения в холодную погоду рискованны. Занятия спортом в холодную погоду не опасны по своей сути, но следует остерегаться обледенения, советует доктор Личфилд.

Занятия спортом в холодную погоду не опасны по своей сути, но следует остерегаться обледенения, советует доктор Личфилд. Миф 12: в холодную погоду чаще возникают мигрени. Мигрень может быть спровоцирована различными факторами окружающей среды, включая изменения погоды, но это не связано с холодной погодой, отмечает доктор Чиганос.

Таким образом, многие мифы о холодной погоде остаются мифами. Понимание фактов может помочь нам пережить зимние месяцы более безопасно и без вреда для здоровья. Помните, что информированность — это ключ к развенчанию заблуждений и выбору здорового образа жизни.

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