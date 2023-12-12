Новое издание золотых пластинок "Вояджера" раскроет темную сторону человечества для инопланетян

Золотые пластинки аппаратов "Вояджер-1" и "Вояджер-2" были своеобразным посланием в бутылке для потенциальных разумных видов от человечества.

В 1977 году в космос с научной миссией отправились два космических аппарата "Вояджер-1" и "Вояджер-2". Кроме научных приборов для исследования Солнечной системы на их борту были размещены позолоченные информационные пластинки с записями звуков и изображений, которые показывают, что из себя представляет Земля и человечество. Они были созданы как послание в бутылке для потенциальных разумных видов, которые могут встретить зонды NASA. Оба космических аппарата уже покинули Солнечную систему и находятся в межзвездном пространстве. Но ученые уже думают над тем, каким должно быть новое сообщение для внеземных цивилизаций. Авторы новой статьи, опубликованной в издании AGU Earth and Space Science, описали как должно выглядеть следующее "послание в бутылке" для инопланетян, пишет ScienceAlert.

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По словам ученых и записи, размещенные на "Вояджерах", и новые сообщения не только дают представление о Земле и человеческой цивилизации, но также отражают желание людей установить контакт с развитыми инопланетными цивилизациями. Но трудно себе представить, кому именно мы отправляем эту информацию и что именно будет иметь смысл для потенциальных инопланетян, говорят ученые. Авторы статьи пишут, что нужно надеяться на то, что представители внеземного разума хоть в чем-то похожи на нас. Но что именно нужно отправить в космос в качестве нового послания?

В 1977 году в космос с научной миссией отправились два космических аппарата "Вояджер-1" и "Вояджер-2". Кроме научных приборов для исследования Солнечной системы на их борту были размещены позолоченные информационные пластинки с записями звуков и изображений, которые показывают, что из себя представляет Земля и человечество Фото: NASA

Ученые пишут, что часть содержания пластинок "Вояджеров" была настолько хорошо продумана, что ее можно изменить и использовать снова, если обновить ее с учетом современных технологий и времени. Но часть прошлых сообщений содержала некоторую информацию, которую нужно обязательно исправить.

Авторы предлагают создать новое сообщение, которое будет состоять из 2 частей: сообщение, содержащее простые изображения, иллюстрирующие основную информацию о человечестве и Земле, и небольшой мини-компьютер, который может содержать огромные объемы цифровой информации.

Ученые пишут, что часть содержания пластинок "Вояджеров" была настолько хорошо продумана, что ее можно изменить и использовать снова, если обновить ее с учетом современных технологий и времени. Но часть прошлых сообщений содержала некоторую информацию, которую нужно обязательно исправить Фото: NASA / JPL

Ученые говорят, что нужно рассказать инопланетянам о том, где мы находимся в этой огромной галактике и Вселенной. Это можно сделать с помощью изображений некоторых из самых ярких объектов в галактике и того, где мы находимся по отношению к ним. Также нужно оставить информацию о том, когда было отправлено сообщение и в качестве метки времени можно использовать пульсары в надеже на то, что внеземной разум также использует эти нейтронные звезды для получения важной временной информации о происходящих процессах во Вселенной.

В обновленных золотых пластинках, как считают ученые должна быть информация о наших технологических достижениях и развитой социальной структуре человечества. Но самое главное, нужно предоставить информацию о природе человека.

Авторы считают, что мы должны показать внеземному разуму долгую историю жизни на Земле и то, как эволюция создала нас и нашу цивилизацию. Мы должны показать также темную сторону человечества, то есть войны и конфликты.

В то же время, как пишут авторы, нужно показать инопланетянам, не только то, кем мы есть сейчас, но и то, кем стремимся стать — высокоразвитой космической цивилизацией.

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