В венгерской степи найден монстр из книжки: ученые назвали его в честь Шаи-Хулуд из "Дюны"

В ходе исследования ученые обнаружили сразу четыре совершенно новых вида, причем один из них поразительно похож на песчаного зубастого червя.

Земля является домом для удивительного количества разнообразных организмов, а потому неудивительно, что ученые то и дело обнаруживают все новые виды. Так произошло и в этот раз: во время исследования венгерской степи команда нашла сразу четыре новых вида, пишет IFLScience.

В новом исследовании ученые изучали обширную Паннонскую степь, расположенную на юге Венгрии, недалеко от границ с Румынией и Сербией. Им повезло открыть новые виды, причем один из них был невероятно похож на печально известного научно-фантастического монстра — гигантского песчаного червя с острыми зубами, живущего на Арракисе в романах Фрэнка Герберта "Дюна" — Шаи-Хулуда.

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Ученые не стали долго думать над названием нового гриба и окрестили новый вид в честь монстра песчаных дюн: Tulostoma shaihuludii. Отметим, что данное исследование заняло годы, на протяжении которых ученые собирали образцы в степи. Известно, что все четыре новых вида, обнаруженные командой в степи, относятся к роду Tulostoma, также известному как "дождевики на стебельках". Грибы этого вида получили такое прозвище из-за сферических плодовых тел, находящихся в конце стебля и из которых высвобождаются споры, когда их тревожит ветер или топчет животное.

Известно, что венгерская степь буквально является рассадником для дождевиков на стеблях: песчаная почва, покрытая травянистыми зарослями, обеспечивает идеальную среду обитания для подобных грибов. Дело в том, что в этом регионе выпадает чрезвычайно мало осадков, а летом и осенью температура песка может резко повышаться, а потому представителям этого рода пришлось развить некоторую устойчивость.

Отметим, что в данный момент в Венгрии зарегистрировано 19 видов грибов, включая четыре только что обнаруженных. Однако ученые считают, что в этой степи еще находится множество неописанных видов, которые нам только предстоит открыть.

Авторы исследования также отмечают, что представители этого вида чрезвычайно редки, а потому результаты данного исследования могут помочь нам лучше понять морфологию этого вида. Большинство из представителей этого рода сегодня занесены в красный список ЕС по сохранению грибов, а потому открытие новых видов столь важно.

Ранее Фокус писал о том, что существ возрастом 500 млн лет назвали в честь песчаных червей "Дюны".