Реалии римской жизни: в Помпеях нашли жестокую пекарню-тюрьму, где работали рабы (фото)

Вопреки нашему современному представлению о пекарне, это древнее сооружение было далеко не приятным.

Недавно исследователи сделали открытие в руинах Помпей, древнего города в Италии, который, как известно, похоронило извержение Везувия в 79 году нашей эры. Среди раскопанных руин они обнаружили тесную и своеобразную комнату внутри элитного римского дома. Ее идентифицировали как пекарню с действительно уникальным и ужасным дизайном, пишет Ancient Origins.

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Вопреки нашему современному представлению о пекарне, это древнее сооружение было далеко не приятным. Она была заперта внутри большого жилого дома, без внешних стен, выходящих на улицу. Снаружи к помещению пристроены небольшие окна, но их закрыли железными решетками так, чтобы проходило лишь ограниченное количество света в мрачное пространство.

В самом центре пекарни находилось несколько жерновов, которые использовали для перемалывания зерна в муку. Тяжелую работу выполняли по большей части вьючные животные, вероятнее всего, ослы, запертые в помещении, которых загоняли в комнату и заставляли тянуть жернова часами ежедневно, причем им завязывали глаза, чтобы они не паниковали и не пытались убежать.

Под полом видны круглые траншеи, по которым ослы бесконечно ходили, вращая жернова. Единственная дверь вела в атриум, соединенный с сараем или конюшней, где животные находились, когда не работали.

Это изнурительное пространство делили между собой и животные, и люди-рабы. Последние присматривали за ослами, собирали муку и пополняли запасы зерна, чтобы процесс не прерывался.

Открытие проливает свет на жестокость рабства в Римской империи. Она рисует яркую картину чрезвычайного контроля, который накладывали на порабощенных людей, ограничивая их свободу передвижения.

Место "тюрьмы-пекарни" в Помпеях, вид сверху Фото: Pompeii archaeological park

"Это было пространство, в котором мы должны представить присутствие людей порабощенных, свободу передвижения которых владелец счел нужным ограничить, — заявил директор Археологического парка Помпей Габриэль Цухтригель. — Это самая ужасная сторона античного рабства, лишенная доверительных отношений и обещаний, где человека пытались свести к грубому насилию, впечатление, которое полностью подтверждается закрытием немногочисленных окон железными решетками".

Эта пекарня существовала в роскошном доме богатой римской семьи. Она демонстрирует большую зависимость от рабского труда для поддержания богатого образа жизни элиты.

Примерно 30 процентов населения Помпей, которое насчитывало 12 000 человек, незадолго до того, как их разрушила природа, были невольниками, что иллюстрирует широкое распространение торговли людьми и рабства, необходимых для поддержания роскошной жизни римской аристократии.

Открытие согласуется с историческими записями и изображениями, найденными в римской литературе и искусстве, подтверждая использование ослов в качестве молотильных животных под присмотром рабов.

С открытием пекарни внутри древнего дома в Помпеях археологи получили прямое физическое подтверждение того, что происходило, как свидетельствуют исторические записи.

Интересно, что во время раскопок в помещении пекарни исследователи обнаружили три скелета, чьи лица и роли в этом пространстве неизвестны. Это показывает внезапный и неизбирательный характер извержения Везувия, которое оборвало жизни представителей всех социальных классов.

По сути, это открытие является суровым напоминанием об уязвимости человека перед лицом природных катаклизмов.

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