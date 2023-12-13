Образцы с астероида Бенну: ученые из NASA обнаружили необходимые для жизни компоненты (фото)

Как показывает исследование, огромный астероид содержит строительные блоки жизни.

Ученые из NASA, которые продолжают изучать образцы с огромного астероида Бенну возрастом 4,5 млрд лет, считают, что они могут оказаться на грани раскрытия секретов происхождения жизни на Земле. Результаты исследования показывают, что в астероиде находится вода и органические молекулы, пишет Daily Mail.

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Ученые из NASA представили новые результаты изучения образцов, полученных аппаратом OSIRIS-REx, которые были доставлены на Землю в сентябре этого года. Ученые пока еще не смогли вскрыть контейнер с образцами и продолжают исследование пыли, которая находится на самом контейнере. Сейчас исследователи работают над тем, чтобы использовать специальные инструменты, которые помогут добраться до основной части образцов, но это скорее всего, произойдет в начале следующего года.

Ученые пока еще не смогли вскрыть контейнер с образцами и продолжают исследование пыли, которая находится на самом контейнере Фото: NASA

Несмотря на все возникшие проблемы, изучение реголита, попавшего на поверхность контейнера уже дали впечатляющие результаты. Оказалось, что в нем содержится намного больше углерода, чем во всех других подобных образцах, полученных из космических камней. Углерод, как известно, является одним из компонентов, необходимых для появления жизни в том виде, в котором мы ее знаем. Также ученые обнаружили большое количество воды в виде гидратированных минералов. Вода – это еще один важнейший для появления жизни компонент.

Несмотря на все возникшие проблемы, изучение реголита, попавшего на поверхность контейнера уже дали впечатляющие результаты. Оказалось, что в нем содержится намного больше углерода, чем во всех других подобных образцах, полученных из космических камней. Углерод, как известно, является одним из компонентов, необходимых для появления жизни в том виде, в котором мы ее знаем. Также ученые обнаружили большое количество воды в виде гидратированных минералов. Вода – это еще один важнейший для появления жизни компонент Фото: NASA

По словам ученых из NASA, возможно, такие астероиды, как Бенну миллиарды лет назад упали на Землю и принесли с собой эти и другие важные составляющие для появления жизни, что в итоге привело к появлению человека.

Существует несколько теорий относительно происхождения жизни на Земле.

Одни ученые считают, что все необходимое для этого процесса уже существовало на нашей планете и с помощью химических реакций произошло появление молекул, которые приводят к появлению жизни, то есть аминокислот, сахаров, жиров. Фокус уже писал о новом исследовании, которое касается этой темы.

Другие ученые считают, что необходимые для жизни химические вещества прибыли на астероидах на Земле в период ее ранней истории.

Также есть ученые, которые считают, что полностью сформировавшиеся микроорганизмы были доставлены на Землю таким же способом.

Астероид Бенну - ширина примерно 500 метров Фото: NASA

Также в образцах с астероида Бенну ученые обнаружили необычный минерал. Но они не уточнили, является ли этот минерал вообще неизвестным науке или же он просто необычен для состава астероида. Эту часть исследования ученые пообещали раскрыть позже, после проведения более тщательного анализа.

По словам ученых, после того как они доберутся к основному набору астероидного реголита и изучат его, они надеются обнаружить там некоторые химические строительные блоки жизни. Например, сахара, которые составляют основу ДНК, жиры, из которых состоят клеточные мембраны, или аминокислоты, основные составляющие компоненты белков.

Сейчас ученые готовят публикацию в одном из научных журналов, где они расскажут подробно о том, что им удалось выяснить на данном этапе исследований. Когда произойдет эта презентация еще неизвестно, ведь ученые хотят убедиться в точности полученных данных.

Фокус уже писал более подробно о миссии OSIRIS-REx и о предварительных результатах исследования астероидного реголита.