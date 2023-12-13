Бессмысленная комбинация из единиц и нолей: "Вояджер-1" начал слать странные сообщения

Инженеры NASA говорят, что в работе космического зонда произошел очередной сбой.

Зонд NASA "Вояджер-1" не может передать научные или какие-либо другие данные на Землю из-за очередного сбоя. Аппарат все еще может принимать команды с Земли, передает Space.com.

Согласно сообщению NASA, система полетных данных "Вояджер-1" сокращенно FDS собирает бортовую инженерную информацию и данные от научных инструментов космического аппарата. Данная система перестала должным образом связываться с телекоммуникационным блоком зонда (TMU).

При корректной работе FDS собирает информацию от космического аппарата в пакет данных, который передается обратно на Землю с помощью TMU.

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"Сейчас этот пакет данных "застрял", передавая повторяющуюся комбинацию единиц и нулей", — говорится в заявлении NASA.

Команда "Вояджеров" смогла отследить проблему до FDS, но ученые могут потратить недели, чтобы найти решение.

"Вояджер-1", как и его аппарат-близнец "Вояджер-2" была запущены в 1977 году, что делает их самыми старыми космическими аппаратами, среди тех что до сих пор эксплуатируются. Два аппарата уже вышли в межзвездное пространство и мчатся в космосе на расстоянии около 24 млрд от Земли.

Из-за таких огромных расстояний сигнал от космических кораблей идет к Земле 22,5 часов. Однократное двустороннее общение с "Вояджер-1" к примеру, занимает 45 часов. Каждый раз когда инженеры NASA присылают исправления для зонда, им необходимо подождать до следующего дня, чтобы понять, сработало или нет.

Решение появившейся проблемы, увы, не будет таким простым, как например, перезагрузка систем зонда, которую кстати, уже пробовали и она не сработала. Основная сложность кроется в возрасте самого аппарата и его программного обеспечения. Сотрудники NASA должны работать в рамках технологий, которые использовались в 1970-х годах.

Увы, это уже не первый сбор в работе "Вояджера-1" за последние годы. Например, в мае 2022 года возникли проблемы с системой определения положения и управления зондом (AACS). Тогда зонд передавал бессмысленные телеметрические данные в течение нескольких месяцев, пока инденеры нашли решение проблемы.

В октябре 2023 года NASA выпустили обновление для программного обеспечения "Вояджеров", которое должно помочь решить проблему сбоев, а также улучшить работу двигателей зондов. Но такие обновления не проводятся быстро.

"Поиск решений проблем, которые возникают в работе зондов, часто влечет за собой необходимость изучить документы 10-летней давности, написанные инженерами, которые не могли предвидеть проблем, которые возникают сегодня. В результате команде требуется время, чтобы понять, как новые команды повлияют на работу космического корабля, чтобы избежать непредвиденных последствий", — подытожили в NASA.