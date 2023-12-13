Кардинально меняет нас и делает более любвеобильными: ученые раскрыли тайное влияние зимы

Зима является особенной порой года не только из-за количества больших праздников. Ученые выяснили, что она в корне меняет наше поведение и многие аспекты нашей жизни.

Зима — это не только праздничные огни, украшения и уютные свитера. Она влечет за собой серьезные изменения в нашем настроении, здоровье и поведении. Это затрагивает все наши аспекты жизни, от ежедневной рутины до более интимных моментов, пишет The Washington Post.

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Вы когда-нибудь чувствовали себя подавленно зимой? Вы в хорошей компании. Около 5 % американцев страдают от зимней депрессии, называемой сезонным аффективным расстройством (САР). Это приводит к ощущению безнадежности, снижению мотивации и повышенной усталости. Даже без САР люди часто чувствуют себя более тревожными и подавленными зимой. Исследователи Александра Вормли и Марк Шаллер изучили этот вопрос, и вот что они обнаружили. Причина таких изменений оказалась крайне простой: меньше солнечного света. Его отсутствие снижает уровень серотонина, химического вещества, которое заставляет нас чувствовать себя хорошо. Это чаще всего встречается в местах с очень длинными зимами, например в Скандинавии. И мы не одиноки в этом ощущении. Даже такие животные, как макаки-резусы, чувствуют себя зимой более угрюмыми.

Зима — это также сезон, когда можно набрать несколько лишних килограммов. Исследования показывают, что зимой мы склонны больше есть и меньше заниматься спортом. Возможно, это старый трюк наших предков, которым нужно было запасаться энергией в условиях нехватки пищи.

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Но самое интересное заключается в том, что зима, похоже, подогревает нашу любовную жизнь. Исследования, отслеживающие продажи презервативов, уровень венерических заболеваний и интернет-поиск, указывают на повышенную сексуальную активность в зимний период. Кроме того, зимой зачинается больше детей. Возможно, дело в праздничном романтическом настроении, а возможно, в древнем ритме, которому мы все еще следуем.

Удивительно, но зима также помогает нам лучше концентрироваться на задачах. Бельгийское исследование показало, что люди становятся более внимательными в период зимнего солнцестояния, а праздничное настроение вносит свой вклад в наше поведение. Люди, как правило, более щедры, больше отдают на благотворительность и даже дают больше чаевых зимой.

Хотя зима может заставить нас больше есть и грустить, она также делает нас более любвеобильными, добрее и сосредоточеннее. Эти сезонные изменения — часть нашей природы, и исследователи только начинают раскрывать их суть. Поэтому в следующий раз, когда вы будете потягивать теплый напиток в прохладный день, вспомните, что зима формирует не только погоду — она формирует нас.

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.