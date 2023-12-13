Массовое выбрасывание китов на берег: что пробуждает в животных "суицидальные" мысли

В последние годы по всему земному шару значительно увеличилось количество массовых смертей китообразных — ученые пытаются понять, в чем тут дело.

В июле 2023 года спасатели и исследователи добрались до пляжа Трей Мор на острове Льюис у западного побережья Шотландии. Перед их взглядом развернулась трагичная картина: на песке лежали целые стаи гринд с длинными плавниками, выброшенные на берег. Большинство из них уже умерли, других — спасателям пришлось избавить от мучений и лишь одного кита удалось спасти и вернуть в океан, пишет The Guardian.

Это событие стало одним из крупнейших в истории событий массового выброса на мель в Великобритании (MSE). Млекопитающие, выброшенные на берег вовсе не являются редкостью, однако, как правило, это одинокие особи. В данном же случае речь шла о массовой гибели гринд, что встречается достаточно редко.

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Однако наблюдения показывают, что в последние годы массовые выбрасывания китов на берег стали более частыми и ученые до сих пор не понимаю, в чем причина. Чтобы пролить свет на эту ситуацию, исследователи из Шотландской программы по выбрасыванию морских животных (Smass) взяли образцы тканей у погибших на острове китов и исследовали их. По словам директора Smass, доктора Эндрю Браунлоу, вероятно, киты оказались в ловушке прибоя и ветра и попросту не смогли из нее выбраться. Дело в том, что китам, как и млекопитающим, необходимо дышать, если по какой-то причине они не смогут этого делать, они попросту утонут.

Чего исследователи действительно не понимали, так это того, что привело китов в это место. Отметим, что массовые выбросы китов фиксировались на протяжении всей истории человечества, еще до того, как люди "индустриализировали океан". Как правило, киты оказывались на мели, спасаясь от хищников, попадая в ловушки из-за приливов, погодных условий, топографии или из-за того, что заблудились. Но подобные ситуации оставались относительно редкими.

Сегодня же ученые все чаще фиксируют массовые гибели крупнейших млекопитающих на Земле. По словам Браунлоу, вероятно, большая часть вины за эти события лежит на людях и нашем воздействии на морские экосистемы.

Почему киты массово оказались на мели?

Как правило, киты-гринда обитают в глубоких водах океана, а потому их редко можно встретить вблизи берега. Ученые исследовали тела животных и не обнаружили на них видимых повреждений, а также каких-либо свидетельств того, что они были отравлены пластиком или другим мусором. Фактически все киты были совершенно здоровы, их жировой слой был в норме, не наблюдалось серьезных заболеваний или паразитов. Желудки китов были пусты, а потому ученые предположили, что они не прибыли в это место ради охоты и питания.

Известно, что во время перемещения в океане киты во многом полагаются на свой слух. Предыдущие исследования показали, что массовые гибели китообразных в 2008 году были связаны с учениями МВФ, а в 2011 году вероятной причиной гибели морских животных называли взрыв боеприпасов. Ученые полагают, что громкие звуки способны нанести травму чувствительным ушам китов. Но, увы, Браунлоу вместе с командой не нашли этому никаких подтверждений.

В то же время ученые отмечают, что виновником массовой гибели гринд может быть другой подводный шум, который чрезвычайно трудно обнаружить при вскрытии. Сейчас ученые собирают данные, чтобы понять, какой именно шум присутствовал у побережья острова в тот роковой день и мог ли он привести к этим трагическим событиям.

В дальнейшем ученые также планируют провести генетические, изотопные и микробиологические тесты, чтобы понять, что могло привести к массовой гибели китов. Предположений множество: ученые предполагают, что на китов также могли повлиять уровни тяжелых металлов, которые растут в морях Великобритании.

Погибли самые маленькие

Команда также обнаружила, что среди погибших гринд также были новорожденные телята, а некоторые самки китов и вовсе, вероятно, погибли во время родов. Ученые предположили, что именно это могло привести стаю к побережью, но тогда остается непонятным, почему остальные участники стаи не покинули место трагедии?

По словам доктора Роба Девиля из Британской программы по расследованию выброшенных на берег китообразных, ответ может таиться в том, что гринды, как и другие китообразные, чрезвычайно социальные животные. Их связи в стаях очень крепки, они проводят много времени вместе, обучают друг друга, а порой даже создают "ясли", чтобы присматривать и выкармливать телят друг друга.

По мнению ученых, именно социальные связи могли сыграть с китами злую шутку. Простыми словами, команда считает, чтобы не заставило отдельных особей приблизиться к берегу, остальная группа, вероятно, последовала бы за ними.

Мель — еще не приговор

В действительности выброшенный на берег кит вовсе не обречен. Ученые и жители прибрежных районов давно научились возвращать морских гигантов обратно в океан, однако не все так просто. В этот момент в ход вновь идут социальные связи: даже если кита удалось спастись и вернуть в океан, он может вновь выброситься на берег, так как попытается вернуться к стае.

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