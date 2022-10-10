Проклятое место. Сотни китов выбросились на островах Новой Зеландии, как и 100 лет назад

Неизвестно, что заставляет животных выбрасываться на мель, однако ученые опасаются, что в результате этих двух событий погибнут более 500 гриндов.

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В конце сентября на западном побережье штата Тасмания в гавани Маккуори (Австралия) около 230 китов выбросились на берег. С тех пор не прошло и месяца, как на отдаленных островах новой Зеландии заметили еще около 250 гриндов, которые также, как и их собраться, выбросились на мель, пишет The Guardian.

По данным департамента охраны природы Новой Зеландии, острова Чатем расположены в чуть более 800 километрах к востоку от материковой части страны. Это место считается "горячей точкой" и имеет печальную славу — в 1918 году именно здесь выбросились на мель порядка 1000 гриндов.

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Ученые не знают, что является причиной столь массовой гибели черных дельфинов, однако за последнее время это уже второй раз, когда животные выбрасываются на берег. Отметим, что после первого выброса гриндов на берег в Австралии животных пришлось усыпить, по всей вероятности, власти примут такое же решение и в этот раз.

Тогда местные власти отправили на побережье обученных специалистов, которые провели эвтаназию, чтобы "предотвратить дальнейшие страдания". На берегу также присутствовали местные жители, чтобы оказать посильную помощь.

На этих отдаленных островах Новой Зеландии обитают все около полусотни местных жителей — этого недостаточно, чтобы попытаться спасти животных. Ученые также отмечают, что попытки перетащить гриндов на глубину может быть опасным для человека. Дело в том, что это место также известно, как среда обитания белых акул. Гринды, выброшенные на берег, вероятнее всего, привлекут хищников в прибрежные воды, а потому любая попытка спасти дельфинов и зайти в воду может привести к гибели.

Отметим, что у гриндов все же есть один небольшой шанс — есть надежда, что они могут быть подняты на поверхность воды местными приливами. Это могло бы спасти жизнь, хотя бы части гриндов. В противном случае всего за месяц погибнут более пяти сотен черных дельфинов.

Ранее Фокус писал, что в Скарборо на берег выбросился гигантский кальмар с огромным клювом и 30-сантиметровым глазом.