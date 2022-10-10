Прокляте місце. Сотні китів викинулися на островах Нової Зеландії, як і 100 років тому

Невідомо, що змушує тварин викидатися на мілину, проте вчені побоюються, що внаслідок цих двох подій загинуть понад 500 гринд.

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Наприкінці вересня на західному узбережжі штату Тасманія в гавані Маккуорі (Австралія) близько 230 китів викинулися на берег. Із того часу не минуло й місяця, як на віддалених островах нової Зеландії помітили ще близько 250 гринд, які також, як і їх родичі, викинулися на мілину, пише The Guardian.

За даними департаменту охорони природи Нової Зеландії, острови Чатем розташовані трохи більше ніж за 800 кілометрів на схід від материкової частини країни. Це місце вважається "гарячою точкою" та має сумну славу — 1918 року саме тут викинулися на мілину близько 1000 гринд.

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Учені не знають, що є причиною такої масової загибелі чорних дельфінів, проте останнім часом це вже вдруге, коли тварини викидаються на берег. Зазначимо, що після першого викиду гринд на берег в Австралії тварин довелося приспати, ймовірно, влада ухвалить таке ж рішення й цього разу.

Тоді місцева влада відправила на узбережжя навчених фахівців, які провели евтаназію, щоб "запобігти подальшим стражданням". На березі також були місцеві жителі, щоб надати посильну допомогу.

На цих віддалених островах Нової Зеландії мешкають усього близько пів сотні місцевих жителів — цього недостатньо, щоб спробувати врятувати тварин. Учені також зазначають, що спроби перетягнути гринд на глибину можуть бути небезпечними для людини. Справа в тому, що це місце також відоме як місце проживання білих акул. Гринди, викинуті на берег, найімовірніше, приваблять хижаків у прибережні води, а тому будь-яка спроба врятувати дельфінів і зайти у воду може призвести до загибелі.

Зазначимо, що гринди все ж таки мають один невеликий шанс — є надія, що вони можуть бути підняті на поверхню води місцевими припливами. Це могло б урятувати життя хоча б частини гринд. Інакше лише за місяць загинуть понад п'ять сотень чорних дельфінів.

Раніше Фокус писав, що в Скарборо на берег викинувся гігантський кальмар із величезним клювом і 30-сантиметровим оком.