7 простых шагов укрепляющих зубы: стоматологи раскрыли стратегию ухода за ротовой полостью

Наши зубы являются важным элементом нашей повседневной жизни, от красивой улыбки до способа правильного переваривания пищи. Современная медицина составила список простых шагов к их сохранению.

С возрастом наши зубы, как и тело, претерпевают изменения. Но стоматологи утверждают, что мы можем предпринять шаги для сохранения здоровой улыбки на протяжении всей жизни. О том, что происходит с нашими зубами с возрастом и что мы можем сделать, чтобы сохранить их в идеальной форме, пишет The Conversation.

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Зубы — это удивительные структуры. Внешняя часть зуба, коронка, покрыта твердой эмалью, которая похожа на защитный слой. Под ней находится более мягкое коричневое вещество, называемое дентином. Внутри зуба находится пульпа, содержащая нервы и кровеносные сосуды.

Эмаль не просто твердая, она имеет уникальный, почти жемчужный вид благодаря своей сложной структуре. Дентин, напротив, состоит из коллагена, минералов, воды и белков, что дает ему возможность воспринимать давление при жевании.

С возрастом зубы не могут обновляться и становятся более хрупкими. Это делает их более склонными к переломам, особенно если уже есть трещины или большие пломбы. Эмаль снаружи становится тоньше, обнажая находящийся под ней дентин, который со временем темнеет, потому что коллаген в дентине изменяется, а внутренняя структура зуба становится более минерализованной.

Интересно, что с возрастом зубы становятся менее чувствительными к перепадам температуры из-за этих внутренних изменений. Вот почему иногда мы можем не заметить кариес до тех пор, пока он не станет совсем глубоким.

Чтобы помочь нам бодро и мягко пройти путь старения зубов, стоматологи предоставили семь практических привычек. Эти рекомендации направлены на сохранение здоровья зубов и на то, чтобы наша улыбка в зрелом возрасте оставалась такой же яркой и сильной, как в молодости:

Избегайте излишних нагрузок: не используйте зубы как инструмент. Кроме того, если вы скрежещете зубами, подумайте об использовании ночной защиты. Разделяйте жевательную нагрузку: если у вас отсутствуют зубы, важно распределить жевательную нагрузку между всеми зубами, чтобы не перегружать оставшиеся. Берегите эмаль: выбирайте мягкие зубные щетки и неабразивную зубную пасту. Будьте осторожны с кислыми продуктами и напитками. Усильте выделение слюны: слюна крайне важна для здоровья полости рта. Если у вас уменьшилось количество слюны, обсудите с врачом возможные варианты восполнить ее запасы. Устраните заболевание десен: здоровые десны также помогут сохранить здоровье зубов. Контролируйте старение клеток: выбор образа жизни, например курение или активная борьба с диабетом, может повлиять на старение клеток, что, в свою очередь, отразится на здоровье зубов. Адаптируйтесь к возрастным изменениям: с возрастом ухаживать за зубами и деснами может стать сложнее из-за изменений в ловкости рук и зрении. Не стесняйтесь обращаться за помощью или адаптировать свой уход за зубами.

Наши зубы — неотъемлемая часть нашего здоровья и благополучия, особенно с возрастом. Понимая, какие изменения происходят и как к ним приспособиться, мы сможем сохранить наши улыбки яркими и здоровыми на долгие годы. Помните, что уход за зубами — это дело всей жизни, и никогда не поздно начать.

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Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.