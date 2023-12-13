Очень быстрый полет на Марс. Компания из США создает уникальный термоядерный двигатель

С помощью термоядерных двигателей можно значительно сократить время полета не только на Луну и Марс, но и в более глубокий космос.

Американская компания Helicity Space получила инвестиции от других компаний, которые занимаются космическими технологиями, в размере 5 млн долларов. Эти финансовые вливания помогут ускорить разработку уникального термоядерного двигателя для космических кораблей, который позволит совершать более быстрые перемещения в космосе. Таким образом время полета на Луну, Марс или другие миры Солнечной системы значительно сократится, пишет Interesting Enineering.

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Инженеры компании Helicity Space сейчас активно занимаются созданием термоядерного двигателя с использованием запатентованной технологии. В отличие от современных химических двигателей для ракет и космических кораблей, термоядерный двигатель обладает большим потенциалом эффективности работы и конечно же скорости перемещения в космосе. С помощью термоядерного синтеза можно создать в 10 млн раз больше энергии на единицу массы топлива. Таким образом с помощью таких двигательных установок исследование глубокого космоса станет более эффективным, а время полета на Марс, Лун или другие миры Солнечной системы значительно сократится.

Инженеры компании Helicity Space создали уникальную технологию Helicity Drive, лежащая в основе будущего термоядерного двигателя, который сейчас находится в стадии разработки. С помощью этой технологии можно лучше преобразовать электричество в плазменный нагрев, что является важным процессом для достижения необходимых условий для создания термоядерного синтеза. Эта технология основана на методе магнитоинерционного синтеза, который заключается в сжатии стабильных плазменных струй магнитным соплом. Во время этого процесса плазма нагревается до сотен миллионов градусов Цельсия и в результате создается реакция термоядерного синтеза. Именно она создает тягу, с помощью которой космический корабль движется вперед.

Американская компания Helicity Space получила инвестиции от других компаний, которые занимаются космическими технологиями, в размере 5 млн долларов. Эти финансовые вливания помогут ускорить разработку уникального термоядерного двигателя для космических кораблей, который позволит совершать более быстрые перемещения в космосе. Таким образом время полета на Луну, Марс или другие миры Солнечной системы значительно сократится Фото: interestingengineering.com

Благодаря полученным инвестициям у компании Helicity Space теперь есть больше возможностей для усовершенствования своей технологии и создания прототипа действующего термоядерного двигателя для полетов в глубоком космосе.

Согласно заявлению компании, сначала будет создан экспериментальный термоядерный двигатель, который продемонстрирует работу технологии в небольшом масштабе. Что касается полноценного прототипа, который будет установлен на космическом корабле, то он должен быть проверен в космосе примерно через 10 лет.

Как уже писал Фокус, компания из Великобритании создает самый большой в мире термоядерный двигатель, предназначенный для космических ракет.

Также Фокус писал о том, что знаменитый космический аппарат "Вояджер-1", который уже улетел из Солнечной системы, снова начал слать на Землю странные сообщения. Инженеры NASA говорят, что в работе космического зонда произошел очередной сбой.

Напоминаем, что NASA в честь годовщины возвращения космического корабля Orion с Луны, показало уникальное видео, на котором видно, как произошел вход корабля в атмосферу Земли на скорости 40 000 км/час, как уже писал Фокус.