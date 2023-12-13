Методы борьбы с акне: что можно предпринять и когда лучше всего обратиться к дерматологу

Акне может стать довольно неприятным фактором жизни любого взрослого, но это не является приговором на всю жизнь, ведь существуют методы борьбы с ним, которые предложили дерматологи.

Жизнь бывает довольно несправедливой, и пройдя через подростковый возраст без единого прыщика, некоторые из нас в 30-40 лет остро столкнулись с проблемой акне. По словам дерматологов, акне у взрослых — удивительно распространенное явление, и оно может быть даже более неприятным, чем его подростковый аналог, но существуют методы борьбы с ним пишет The New York Times.

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В отличие от подростковых прыщей, которые часто связаны с половым созреванием и гормональными изменениями, прыщи у взрослых могут быть вызваны самыми разными факторами. Вот их перечень:

Гормональные колебания. Как и в подростковом возрасте, гормональные изменения могут заставить вашу кожу вырабатывать больше жира, что приведет к закупорке пор и появлению акне. Женщины могут заметить появление прыщей во время менструального цикла, во время беременности, менопаузы, а также при начале или прекращении приема противозачаточных таблеток. Мужчины с повышенным уровнем тестостерона также могут быть более склонны к акне.

Как и в подростковом возрасте, гормональные изменения могут заставить вашу кожу вырабатывать больше жира, что приведет к закупорке пор и появлению акне. Женщины могут заметить появление прыщей во время менструального цикла, во время беременности, менопаузы, а также при начале или прекращении приема противозачаточных таблеток. Мужчины с повышенным уровнем тестостерона также могут быть более склонны к акне. Лекарства и добавки. Некоторые лекарства, в том числе некоторые психиатрические препараты и стероиды, могут вызывать акне. Такие добавки, как витамины группы В и сывороточный протеин, также могут быть виновниками.

Некоторые лекарства, в том числе некоторые психиатрические препараты и стероиды, могут вызывать акне. Такие добавки, как витамины группы В и сывороточный протеин, также могут быть виновниками. Генетика. Если в вашей семье есть взрослые с акне, вы можете быть более склонны к их появлению. Кроме того, некоторые типы кожи более склонны к отложению омертвевших клеток, которые могут закупоривать поры.

Если в вашей семье есть взрослые с акне, вы можете быть более склонны к их появлению. Кроме того, некоторые типы кожи более склонны к отложению омертвевших клеток, которые могут закупоривать поры. Стресс. Стресс может повысить уровень кортизола, который, в свою очередь, усиливает выработку жира в коже. Это может привести к появлению высыпаний, особенно в периоды стресса.

Как лечить акне в домашних условиях

Хорошая новость заключается в том, что акне у взрослых поддается лечению. Вот несколько советов дерматологов по борьбе с мучительным состоянием кожи:

Безрецептурные средства. Начните с умывания с перекисью бензоила, которая обладает антибактериальными свойствами и помогает закупорить поры. Другие полезные ингредиенты включают адапален (тип ретиноида), азелаиновую кислоту и салициловую кислоту.

Начните с умывания с перекисью бензоила, которая обладает антибактериальными свойствами и помогает закупорить поры. Другие полезные ингредиенты включают адапален (тип ретиноида), азелаиновую кислоту и салициловую кислоту. Щадящие альтернативы. С возрастом кожа становится суше. Если вышеперечисленные средства слишком жесткие, попробуйте гликолевую кислоту — более мягкий эксфолиант.

С возрастом кожа становится суше. Если вышеперечисленные средства слишком жесткие, попробуйте гликолевую кислоту — более мягкий эксфолиант. Ключевой момент — постоянство. Чтобы увидеть результаты, может потребоваться несколько недель, поэтому используйте эти средства регулярно. Ищите увлажняющие, солнцезащитные и очищающие средства с пометкой "без масел" или "некомедогенно".

Когда следует обратиться к дерматологу

Если безрецептурные средства не помогают, или если акне вызывает рубцы, темные пятна или влияет на вашу самооценку, пора обратиться к специалисту. Дерматологи помогут выявить первопричину акне и могут предложить рецептурные препараты или другие методы лечения.

Прыщи у взрослых могут быть неожиданностью и неприятностью, но это распространенное и поддающееся лечению состояние. Понимание причин и изучение как домашних, так и профессиональных методов лечения помогут вам справиться с проблемой и уменьшить количество высыпаний. Помните, что чистая кожа — это не просто подростковая мечта, она достижима в любом возрасте.

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Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.