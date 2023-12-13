4 причины начать есть суп по утрам: исследователь поделился занимательными фактами

Наша утренняя трапеза редко когда включает в себя что-то на подобие супа, обычно предпочитая ему различные каши и яичницу. Но исследователи утверждают, что суп может быть невероятно полезным по утрам.

В наше время найдется мало людей, которым приходит в голову есть суп на завтрак. Но исследователи считают, что начинать свой день с тарелки домашнего супа минестроне может быть ключом к долгой жизни. Эту идею он почерпнул у старейшей в мире семьи из Сардинии, которая ест его каждый день. Оказывается, это простое блюдо может прибавить вам несколько лет жизни, пишет EatingWell.

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Минестроне — это мощный источник клетчатки. В нем содержатся различные виды волокон из разнообразных ингредиентов, которые отлично подходят для ваших кишечных бактерий. Эти волокна помогают уменьшить воспаление и укрепить иммунную систему.

Прежде чем перейти к рассмотрению пяти удивительных преимуществ супа минестроне, давайте разберемся, почему Дэн Бюттнер, известный исследователь и автор книг о долголетии, подчеркивает его важность. Бюттнер, известный своей работой по выявлению привычек образа жизни, способствующих долголетию, открыл силу минестроне, изучая старейших людей мира. Он заметил, что простые и полезные ингредиенты, входящие в состав минестроне, играют значительную роль в их здоровье и долголетии. Он называет 4 ключевые причины, подкрепляющих его мнение:

Богатые питательными веществами ингредиенты. В супе много овощей, бобовых и зерновых, что обеспечивает целый ряд питательных веществ. Это отличный способ восполнить потребление овощей, а такие ингредиенты, как фасоль и ячмень, отлично подходят для контроля уровня сахара в крови и снижения риска сердечных заболеваний. Экономия бюджета и уменьшение количества пищевых отходов. Минестроне — экономичный выбор, позволяющий использовать остатки пищи и сократить количество отходов. Это доказательство того, что здоровое питание не обязательно должно быть дорогим. Универсальный и простой в приготовлении. Вы можете менять ингредиенты в зависимости от того, что у вас есть или что вы предпочитаете. Суп можно адаптировать, поощряя цельнозерновую растительную диету. Кроме того, его легко готовить партиями, что экономит время и позволяет всегда иметь наготове здоровый вариант. Добавление полезных жиров. Для придания супу дополнительного вкуса и пользы вы можете добавить в него полезные жиры, например, авокадо или оливковое масло.

Сытный, богатый овощами суп, такой как минестроне, может существенно повлиять на ваше здоровье. Это не просто вкусно, это простой шаг к более долгой и здоровой жизни. Это исследование не рассказывает о чудодейственной диете, а показывает, как разумный выбор повседневной пищи, например, тарелка домашнего супа, может принести долгосрочную пользу здоровью. Так почему бы в следующий раз не поменять утреннюю кашу на миску минестроне? Это может стать приятной переменой с огромным преимуществом для здоровья.

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Также Фокус писал о том, как ожирение необратимо изменяет работу мозга. Ожирение изменяет сенсоры мозга, отвечающие за удовлетворение от еды, вызывая, возможно, постоянное состояние "вечного голода", свидетельствует новое исследование.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.