Смерть и вечные эликсиры: почему в древнеегипетских гробницах пахнет не так уж и плохо

Понюхать древнеегипетскую гробницу, вероятно, не входит в ваш список дел, но вы можете приятно удивиться некоторым запахам, которые могут сохраняться здесь (несмотря на тысячи лет пыли и гниения).

Недавние исследования показали, что определенные ароматические растения, такие как мирт и бессмертник, которые использовали в древнеегипетских погребальных церемониях, все еще могут сохранять ощутимые запахи даже спустя почти 2 000 лет после их первого использования. Несмотря на тысячелетия эти растения, кажется, сохранили свою способность выделять запахи, пишет IFLScience.

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Мирт и бессмертник, почитаемые за свои ароматические запахи, веками были неотъемлемой частью ритуалов в различных средиземноморских культурах. В Древнем Египте их использовали во время погребальных обрядов, часто украшая мумии.

"Вполне возможно, что использование ароматических растений, таких как бессмертник и мирт, связано с важностью дыхания для возрождения умершего, поскольку их аромат мог стимулировать эту способность. Кроме того, тот факт, что бессмертник не увядает, должен был натолкнуть на идею выживания после смерти, в то время как его золотой цвет, такой же, как и плоть богов, возможно, напоминает об обожествлении умерших после их смерти", — объясняют авторы исследования.

Ученые из Пизанского университета углубились в эту ароматическую тайну, изучая образцы мирта и бессмертника. Некоторые из них датируются XIX веком, а другие происходят из древнеегипетского города Фаюм, датированные примерно I веком до н. э. — 400 годом н. э.

Используя сложные научные методы, команда обнаружила летучие органические соединения в этих древних образцах.

Интересно, что не только душистые растения выдерживают испытание временем в египетских гробницах. Археологи, открыв гробницу Тутанхамона в 1922 году, наткнулись на банку с медом.

Они попробовали вещество и обнаружили, что оно все еще имеет сладкий вкус. Уникальные свойства меда — низкое содержание воды и кислый рН — защищают его от порчи, сохраняя вкус в течение тысячелетий.

Недавно в гробнице древнеегипетской царицы обнаружили сотни прекрасно сохранившихся кувшинов с вином. Как сообщается, в сосудах присутствовали следы 5 000-летнего вина, хотя, вероятно, со временем они превратились в пыль.

Однако в Германии нашли 1700-летнюю бутылку с жидким вином. Ученые считают, что его все еще можно пить, хотя, судя по внешнему виду, оно не слишком вкусное.

Эти необычные открытия проливают свет на удивительную устойчивость веществ в древних гробницах, предлагая представление о древних обычаях и практиках. Исследование раскрывает устойчивую природу определенных ароматов и съедобных продуктов, предлагая увлекательный взгляд на цивилизации далекого прошлого и их ритуалы, связанные с жизнью и смертью.

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