Мужчина разорвал себе трахею сдерживая обычный чих: жуткая и поучительная история

Многие из нас привыкли легкомысленно относиться к таким действиям организма, как чихание, но процессы происходящие в этот момент могут серьезно навредить нам при попытке препятствия.

Большинство из нас хотя бы раз сдерживали приближающийся чих, думая, что следуют правилам этикета либо улучшают гигиену. Но недавно произошла история, которая может изменить ваше мнение. Врачи из Великобритании столкнулись с редким и несколько поразительным случаем: мужчина в возрасте 30 лет буквально разорвал себе трахею, подавив чих, пишет Gizmodo.

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Наше дыхательное горло, или трахея, — это трубка, по которой воздух поступает в легкие. Обычно она довольно прочная. Но в случае с этим мужчиной, когда он зажал нос и закрыл рот во время чихания, давление было слишком сильным. Это как перекрыть сопло воздушного шарика во время его надувания — воздух должен куда-то уходить. В его ситуации он пробил дыру прямо в трахее.

Такие травмы обычно случаются при авариях или во время медицинских процедур, а не при чихании. Врачи были удивлены. Они обнаружили его травму после того, как мужчина обратился в отделение неотложной помощи с сильной болью в шее. Компьютерная и магнитно-резонансная томография, выявили истинную причину болей.

К счастью, у этой истории счастливый конец. Мужчине не потребовалась операция, только обезболивающие, лекарства от аллергии и несколько дней в больнице для наблюдения. Через пять недель он полностью выздоровел. Врачи настоятельно посоветовали ему больше никогда не сдерживать чихание.

Этот случай — первый в своем роде, но это не единственная травма, связанная с чиханием. Другие люди страдали от переломов ребер, разрыва барабанных перепонок и даже разрыва кровеносных сосудов в мозге из-за сдерживаемого чихания. Такие случаи невероятно редки, но они подчеркивают важный момент: чихание — это мощный, естественный рефлекс, и мы не должны его подавлять.

Итак, что же делать вместо того, чтобы сдерживать чих? Лучший вариант — выпустить его, но тактично. Если вы беспокоитесь о распространении микробов, чихайте в локоть, а не в руку или открыто. Так вы избежите беспорядка и риска травм, но при этом не будете забывать об окружающих.

Эта история — не просто любопытный медицинский случай, это напоминание о том, что даже наши повседневные рефлекторные действия, такие как чихание, были точно отлажены природой и противостояние им может серьезно нам навредить. Так что в следующий раз, когда вы почувствуете приближение чиха, вспомните эту историю и выпустите его.

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