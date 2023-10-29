Фатальная ошибка. Ученые рассказали, чего не стоит делать, когда вы чихаете

Хотя желание задержать "чих" иногда перебарывает инстинкты нашего организма, согласно проведенным исследованиям и практике, этого не стоит делать, ведь на кону может быть даже ваша жизнь.

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Чихание — общий, и в то же время индивидуальный для каждого, рефлекс, служащий для удаления раздражителей из носа. Хотя чихают все, раздражители могут быть самыми разными — от аллергенов до вирусов, бактерий или жидкости. И хотя оно несомненно вызовет чувство облегчения, порой социальные нормы диктуют свои правила, что вынуждает нас задерживать данный рефлекс. И это может быть очень опасно, пишет ScienceAlert.

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Этот непроизвольный рефлекс возникает, когда раздражители стимулируют сенсорные нервы в носу. Затем эти сигналы поступают в головной мозг. При достижении определенного порога раздражения активизируется рефлекс чихания, который характеризуется глубоким вдохом, повышением давления в дыхательных путях, сокращением диафрагмальных и реберных мышц и сильным выдохом при закрытых глазах. При этом язык поднимается к крыше рта, заставляя большую часть воздуха проходить через нос, тем самым удаляя раздражители.

Чихательный рефлекс связан с тройничным нервом, который является самым крупным сенсорным нервом. Они передают в головной мозг сенсорную информацию от лица, в том числе от носа и рта. Эти сенсорные нервы взаимодействуют в спинном мозге, где "ворота", описанные в теории управления воротами боли, управляют их сообщениями. Нервы, несущие болевые сигналы, открывают эти ворота, а нервы, несущие сенсорные сигналы, закрывают их. Именно благодаря этому механизму растирание больного места может уменьшить боль.

Различные методы, например, прикосновение к носу или подкладывание под него пальца, могут остановить чихание, стимулируя эти сенсорные нервы, закрывая ворота и блокируя триггер чихания. Однако подавление чихания может быть сопряжено с риском.

Блокирование чихания многократно увеличивает давление в дыхательных путях, что может повредить глаза, уши или кровеносные сосуды. Хотя и редко, но могут возникнуть такие осложнения, как аневризма головного мозга, разрыв глотки и коллапс легкого. Вместо того чтобы подавлять чихание, рекомендуется устранить аллергию или раздражитель, вызвавшие его, или просто чихнуть в салфетку, но ни в коем случае не задерживать дыхание в столь опасный момент.

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