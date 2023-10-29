Фатальна помилка. Учені розповіли, чого не варто робити, коли ви чхаєте

Хоча бажання затримати чхання іноді переборює інстинкти нашого організму, згідно з проведеними дослідженнями та практикою, цього не варто робити, адже на кону може бути навіть ваше життя.

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Чхання — загальний і водночас індивідуальний для кожного рефлекс, що слугує для видалення подразників із носа. Хоча чхають усі, подразники можуть бути найрізноманітнішими — від алергенів до вірусів, бактерій або рідини. І хоча воно, безсумнівно, викличе почуття полегшення, часом соціальні норми диктують свої правила, що змушує нас затримувати цей рефлекс. І це може бути дуже небезпечно, пише ScienceAlert.

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Цей мимовільний рефлекс виникає, коли подразники стимулюють сенсорні нерви в носі. Потім ці сигнали надходять у головний мозок. Під час досягнення певного порога подразнення активізується рефлекс чхання, який характеризується глибоким вдихом, підвищенням тиску в дихальних шляхах, скороченням діафрагмальних і реберних м'язів і сильним видихом за закритих очей. Водночас язик піднімається до верху рота, змушуючи більшу частину повітря проходити через ніс, видаляючи так подразники.

Чихальний рефлекс пов'язаний із трійчастим нервом, який є найбільшим сенсорним нервом. Вони передають у головний мозок сенсорну інформацію від обличчя, зокрема від носа та рота. Ці сенсорні нерви взаємодіють у спинному мозку, де "ворота", описані в теорії управління воротами болю, керують їхніми повідомленнями. Нерви, що несуть больові сигнали, відкривають ці ворота, а нерви, що несуть сенсорні сигнали, закривають їх. Саме завдяки цьому механізму розтирання хворого місця може зменшити біль.

Різні методи, наприклад, дотик до носа або підкладання під нього пальця, можуть зупинити чхання, стимулюючи ці сенсорні нерви, закриваючи ворота і блокуючи тригер чхання. Однак придушення чхання може бути пов'язане з ризиком.

Блокування чхання багаторазово збільшує тиск у дихальних шляхах, що може пошкодити очі, вуха або кровоносні судини. Хоча й рідко, але можуть виникнути такі ускладнення як аневризма головного мозку, розрив глотки та колапс легені. Замість того, щоб пригнічувати чхання, рекомендується усунути алергію або подразник, що викликали його, або просто чхнути в серветку, але в жодному разі не затримувати дихання в такий небезпечний момент.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.