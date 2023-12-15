Самая мощная за 6 лет. На Солнце произошла вспышка Х-класса: возникли проблемы на Земле (видео)

Чудовищная вспышка класса Х 2.8 сопровождалась огромным выбросом плазмы в космос, который был направлен в сторону нашей планеты.

Самая мощная вспышка с 2017 года произошла на Солнце в четверг, 14 декабря. Это была вспышка класса Х 2.8, вместе с которой произошел корональный выброс массы, направленный в сторону Земли. В результате этого события над Северной Америкой произошло кратковременное отключение коротковолновой связи, пишет Space.

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Космический аппарат Solar Dynamics Observatory, наблюдающий за поведением Солнца, зафиксировал появление на нашей звезде солнечной вспышки самого высокого класса. Вспышки класса Х считаются самыми мощными, вспышки класса М и класса С представляют собой не такие сильные вспышки, а представители класса А и B вообще почти незаметны. Выбросы энергии и излучения в каждом классе отличают по мощности примерно в 10 раз. Если вспышки класса А – М имеют порядковые номера от 1 до 10, то вспышки класса Х не имеют цифровых ограничений.

Согласно сообщениям ученых из NASA, космический аппарат сделал видеозапись выброса высокоэнергетического излучения, которое произошло во время вспышки класса Х 2.8 14 декабря. Настолько мощная вспышка в последний раз была зафиксирована в сентябре 2017 года.

Самая мощная вспышка с 2017 года произошла на Солнце в четверг, 14 декабря. Это была вспышка класса Х 2.8 Фото: NASA

Самые мощные вспышки на Солнце часто происходят вместе с корональными выбросами массы, то есть извержениями огромных потоков плазмы, которые улетают в космос со скоростью в миллионы километров в час. Ученые считают, что это произошло и 14 декабря. Как показывают наблюдения, скорость потока плазмы, который скорее всего летит к Земле, составляет примерно 2100 км/с.

Предполагается, что поток плазмы может ударить в Землю уже вечером 15 декабря или утром 16 декабря. Подобные события вызывают появления геомагнитной бури на Земле, которая может нарушать работу электросетей и другой инфраструктуры.

Но излучение от солнечных вспышек достигает Земли в течение 10 минут и хотя атмосфера планеты и защищает нас от его вредного влияния, все же такое излучение может негативно повлиять на работу разнообразных технологий. Например, это может привести к сбою в работе радиосвязи и навигационных систем. 14 декабря над Северной Америкой действительно произошло кратковременное отключение коротковолновой радиосвязи.

По словам ученых, не стоит удивляться появлению настолько мощной вспышки на Солнце, ведь скоро такие явления станут очень частыми. Это связано с повышением активности Солнца и приближением нашей звезды к соленному максимуму. Таким термином называют самое большое проявление активности Солнца примерно в середине 11-летенго солнечного цикла. Как показывают исследования, в текущем 25-м солнечном цикле пик активности Солнца будет происходить с января по октябрь 2024 года. Таким образом стоит ожидать частое появление вспышек класса Х, которые могут быть еще мощнее, чем зафиксированная 14 декабря.

Как уже писал Фокус, ученые выяснили, почему на более ярких чем Солнце звездах, происходят невероятно мощные вспышки, которые не идут ни в какое сравнение со вспышками класса Х.

Также Фокус писал о том, что знаменитая космическая обсерватория Хаббл все вернулась к работе после серьезной аварии. Хотя еще не все приборы телескопа функционируют, наблюдения за космосом продолжаются.