Астрономические карты тысячелетнего народа: ученые нашли ранее неизвестные петроглифы (фото)

Найденные резные изображения имеют разнообразные формы, включая сложные геометрические фигуры и спирали. На них обычно изображены шаманы, воины, а также животные — бизоны, олени и горные бараны.

Группа археологов из Ягеллонского университета на юге Польши сделала удивительное открытие древних рисунков и петроглифов на приграничной территории между штатами Колорадо и Юта в США, пишет Arkeonews.

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Радослав Палонка, профессор Ягеллонского университета и специалист по археологии Нового Света, который возглавляет исследования с 2011 года, говорит, что полученные результаты кардинально меняют представление о заселении этой территории. Это единственная польская команда и одна из немногих европейских археологических групп, работающих в этом регионе.

Открытия команды охватывают ранее неизвестные большие галереи и петроглифы, датируемые различными историческими периодами Фото: Jagiellonian University in Kraków

Их исследования прежде всего сосредоточены на поселенческом комплексе Касл-Рок-Пуэбло, расположенном на границе штатов Колорадо и Юта. Эта местность является не только магнитом для археологов, но и популярным местом для туристов благодаря известным древним доколумбовым поселениям и многочисленным наскальным рисункам, созданным древним народом пуэбло.

"Земледельческие общины пуэбло создали одну из самых развитых доколумбовых культур в Северной Америке. Они усовершенствовали ремесло строительства многоэтажных каменных домов, напоминающих средневековые городские дома или даже более поздние многоквартирные дома. Народ пуэбло также славился своими наскальными рисунками, изысканно орнаментированными ювелирными изделиями и керамикой с различными мотивами, расписанными черным пигментом на белом фоне", — сказал профессор Палонка.

Открытия команды охватывают ранее неизвестные обширные галереи и петроглифы, датируемые различными историческими периодами. Некоторые из древнейших петроглифов, изображающих воинов и шаманов, датируются III веком нашей эры. Большинство петроглифов относятся к XII-XIII векам.

Эти резные изображения имеют разнообразные формы, включая сложные геометрические фигуры и спирали. На них обычно изображены шаманы, воины, а также животные — бизоны, олени и горные бараны, а также сами сцены охоты.

Эти резные изображения имеют разнообразные формы, включая сложные геометрические фигуры и спирали Фото: Jagiellonian University in Kraków

В XV-XVII веках, когда эту территорию населяло племя Уте, на наскальных панно начали появляться крупные сюжетные сцены охоты на бизонов, горных баранов и оленей. Позже на них изображали лошадей, что знаменует период испанских завоеваний, которые познакомили коренных североамериканцев с этими животными (они исчезли с этого континента во время последнего ледникового периода).

Среди новейших образцов наскального искусства — подпись 1936 года, принадлежащая Айре Катхейру (Ira Cuthair), известному ковбою в Юте, Колорадо, Аризоне и Нью-Мексико.

Одной из важных находок команды профессора Палонки является обнаружение ранее неизвестных петроглифов, расположенных на высоте 800 метров над поселениями на скале, некоторые спирали достигают до метра в диаметре.

Эти петроглифы, которые использовали для астрономических наблюдений и определения календаря в XIII веке, изменили наше представление о численности населения и религиозных практиках того времени.

Польская команда с нетерпением ждет дальнейших открытий, а также детальной 3D карты каньонов, подготовленной исследователями из Университета Хьюстона. Эта карта, созданная с помощью LIDAR и оптических исследований, проведенных с высоты 450 метров над каньонами, откроет еще больше тайн.

Кроме того, археологи тесно сотрудничают с местными группами коренных американцев, такими как племена Хопи и Уте.

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