Тревожные звоночки алкоголизма. Ученые смогли точно предсказывать цирроз печени

В новом исследовании ученые выяснили основные факторы риска развития смертельного заболевания печени и, на удивление, количество потребляемого алкоголя оказалось не основным фактором.

Мало кто задумывается о том, как наши привычки пить по выходным могут повлиять на здоровье в долгосрочной перспективе. Недавнее исследование ученых из Калифорнийского университета, Королевской свободной больницы, Оксфордского университета и Кембриджского университета пролило новый свет на эту тему, и результаты оказались весьма необычными, пишет Medical Xpress.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и увлекательные новости из мира науки!

Исследование ученых было посвящено изучению того, как наши привычки употреблять алкоголь, генетические особенности и состояние здоровья, например диабет второго типа, могут влиять на риск развития цирроза печени, связанного с употреблением алкоголя (ЦПСА). Цирроз — это серьезное заболевание, при котором печень покрывается рубцами, и это одна из основных причин ранней смерти во всем мире.

Отличительной чертой этого исследования является то, что в нем рассматривается не столько количество выпитого, сколько характер употребления алкоголя. Удивительно, но то, как вы пьете, может рассказать о риске заболевания печени больше, чем то, сколько вы пьете.

Исследовательская группа проанализировала данные более 300 000 взрослых людей, которые любят выпить, обратив особое внимание на их привычки в употреблении алкоголя, генетические профили с помощью так называемой полигенной оценки риска, а также на то, страдают ли они диабетом второго типа. Они обнаружили несколько поразительных закономерностей:

Если вы выпиваете около 12 единиц алкоголя в день хотя бы раз в неделю (это примерно 1,8-2,5 литра пива или бутылка вина), то вероятность развития ЦПСА у вас в три раза выше по сравнению с теми, кто пьет в пределах нормы.

У людей с генетической предрасположенностью к ЦПСА вероятность развития этого заболевания в четыре раза выше.

Если же у вас диабет второго типа, риск развития ЦПСА удваивается.

Если вы злоупотребляете алкоголем и имеете высокий генетический риск, вероятность развития ЦПСА в шесть раз выше, чем у тех, кто не имеет этих факторов риска. Если к этому добавляется диабет, риск возрастает еще больше.

Доктор Линда Нг Фат из Калифорнийского университета эпидемиологии и общественного здоровья, ведущий автор исследования, подчеркнула, что сочетание этих факторов значительно повышает риск. Это означает, что те, кто злоупотребляет алкоголем и имеет генетическую предрасположенность к заболеваниям печени, подвергаются гораздо большему риску, чем мы думали ранее.

Доктор Гаутам Мехта из Калифорнийского университета и Королевской свободной больницы отмечает, что не у всех, кто много пьет, развиваются серьезные проблемы с печенью. Однако это исследование показывает, что то, как мы пьем — например, когда недельное потребление алкоголя сводится к паре приемов — может быть более вредным, чем равномерное распределение его в течение недели.

Ранее Фокус писал о том, что лекарство от псориаза оказалось эффективным против алкоголизма. Было обнаружено, что противовоспалительное лекарство, обычно используемое для лечения псориаза, эффективно работает против проблем с алкоголе

Также Фокус писал о том, что алкоголь, вопреки распространенному мнению, не делает людей вокруг привлекательнее. Новое исследование показывает, что количество алкоголя никоим образом не может повлиять на восприятие красоты других людей.

Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.