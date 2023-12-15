От скрипа пенопласта до соседа с дрелью: почему некоторые звуки заставляют нас выходить из себя

Исследователи рассказали, почему некоторые звуки заставляют нас съеживаться, тогда как другие не вызывают подобных эмоций.

Для каждого из нас есть звуки, которые буквально выводят из себя: будь то царапанье гвоздем по школьной доске, хруст костяшек, скрип пенопласта или надоедливый сосед с дрелью. Однако почему мы так чувствительны к этим звукам? Подробнее об этом рассказал аудиолог, пишет IFLScience.

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Звуки, вызывающие дискомфорт

Как правило, наиболее раздражающими являются либо очень громкие, либо очень высокие звуки. По словам директора программ профессионального образования производителя слуховых аппаратов Widex USA Джоди Сасаки-Мираглия, некоторые распространенные звуки-раздражители действительно очень громкие или пронзительные. Другие же — очень громкие, например, звуки фейерверков, надоедливый сосед с дрелью или посещение концерта, где громкость и акустика места проведения доставляют дискомфорт.

К подобным звукам можно было бы отнести и звук сигнализации или сирену скорой помощи, но, как правило, этот громкий звук невозможно игнорировать, но в то же время вы не будете его слышать в течение длительного времени. Однако концерт, фейерверки или сосед с дрелью — совсем другое дело.

По словам Сасаки-Миральи, все подобные события должны сопровождаться использованием средств защиты органов слуха, чтобы избежать необратимого повреждения слуха или ухудшения чувствительности к звуку.

Уровни дискомфорта и чувствительности

Как мы уже поняли, более громкие и высокие звуки, как правило, более дискомфортны для человека, чем тихие и низкие, однако толерантность к ним у людей может быть разной. Однако ученые разработали специальный тест, позволяющий аудиологу определить уникальный уровень дискомфорта по громкости отдельного человека (LDL).

По словам Сасаки-Миральи, речь идет об тесте контура Кокса, который был создан Робином Коксом, доктором наук из Университета Мемфиса. Он заключается в том, что пациенту предлагают прослушать серию звуков от низких до высоких и оценить, насколько громкими они кажутся по семибалльной шкале. Далее специалист получает представление об исходном уровне LDL у человека и может соответствующим образом адаптировать любые прописанные ему слуховые аппараты. Зная эти тонкости, аудиолог может подобрать слуховой аппарат для конкретного человека.

Причины звуковой чувствительности

Как правило, наиболее низкие уровни LDL наблюдаются у людей с определенными типами нарушения слуха, например:

потеря слуха, вызванная шумом;

нейросенсорная потеря слуха.

Кроме того, более низкие уровни LDL могут наблюдаться у людей, страдающих от звона или шума в ушах, а также тех, у кого есть проблемы со слуховой обработкой. Также существуют различные условия, которые делают людей более чувствительными к звукам. Например, заболевание, когда звуки, которые большинству кажутся "нормальными" по громкости, могут казаться человеку невыносимо громкими.

Некоторые люди также могут испытывать иррациональный гнев при определенных звуках из-за состояния известного как мизофония. Недавние исследования даже показали, что эти состояния встречаются у людей чаще, чем считалось ранее.

Ученые также обнаружили, что у некоторых людей неприязнь к громким звукам в конце концов может перерасти в полномасштабное тревожное расстройство, называемое фонофобией. Это состояние не обязательно связано с проблемами слуха, однако чаще встречается у людей с трудностями обработки сенсорной информации.

Лечение чувствительности к звуку

По словам Сасаки-Миральи, если вы столкнулись с чувствительностью к звукам, лучшим вариантом будет — обратиться за советом к лицензированному аудиологу. Специалист сможет предоставить всестороннюю оценку, а также варианты лечения и обучения по вашему индивидуальному состоянию чувствительности к звуку.

Ученые также отмечают, что нередко причиной возникновения чувствительности к звуку могут стать сразу несколько причин, а потому лучшее, что может сделать человек с такой проблемой — обратиться к специалисту с лицензией.

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