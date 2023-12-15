Целебные семена чиа. Ученые раскрыли медицинские свойства необычного продукта

Часто используемые для украшения йогуртов и смузи семена раскрыли себя с новой стороны, показав большой потенциал в лечении серьезных и тяжелых заболеваний, таких, как высокое кровяное давление и рак.

Семена чиа в последнее время приобретают все большую популярность и на это есть свои причины. Это крошечные черные зернышки, которые часто посыпают сверху утреннего смузи или йогурта. Но они служат не только для украшения пищи — эти маленькие семена полны питательных веществ. Однако ученые выяснили, что они также могут быть ключом к большим открытиям в медицине, пишет VegNews.

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Группа исследователей из штата Орегон под руководством профессора Панкаджа Джайсвала внимательно изучила, что делает эти семена такими особенными. Их выводы касаются не только впечатляющих питательных свойств семян. Они изучают, как чиа может потенциально помочь в лечении таких заболеваний, как рак и высокое кровяное давление.

Известно, что семена чиа богаты клетчаткой, белком и полезными жирами. Исследовательская группа обнаружила в семенах чиа более 2 700 генов, которые могут играть роль в укреплении нашего здоровья. Эти гены отвечают за производство полиненасыщенных жирных кислот, которые полезны для здоровья сердца и даже могут помочь в борьбе с раком. Они также обнаружили гены, помогающие семенам образовывать гелеобразное вещество, которое может быть полезным в пищевых продуктах, косметике и даже фармацевтике.

При переваривании эти крошечные семена могут выделять мелкие частицы, способные решить такие проблемы со здоровьем, как диабет и высокое кровяное давление. Это открытие может проложить путь к новым, натуральным методам лечения этих распространенных проблем со здоровьем.

Но исследование касается не только самих семян. Оно также проливает свет на чиа как культуру. Чиа часто игнорируют в пользу более распространенных злаков, таких как рис и пшеница, но они могут помочь разнообразить наш рацион и улучшить общее питание. Доцент Сушма Найтхани отмечает, что внимание к этим малоизвестным культурам очень важно, особенно когда мы ищем способы борьбы с изменением климата и обеспечения долгосрочной продовольственной безопасности.

У этого исследования есть и практическая сторона. Учитывая растущий мировой спрос на питательные продукты, команда изучает возможность выращивания чиа в Орегоне. Климат там похож на южноамериканский, где чиа традиционно выращивают, и это может стать большим шагом к использованию таких "сиротских культур", как чиа, в разных частях света.

В двух словах, это исследование — не просто понимание модного продукта здорового питания. Речь идет о раскрытии потенциала семян чиа для нашего здоровья, нашего рациона и даже нашей планеты. Поскольку мы продолжаем искать устойчивые и питательные источники пищи, кажется, что эти крошечные семена могут дать подсказку для движения в правильном направлении.

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