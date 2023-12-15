Бедные мопсы. Собаки с плоской мордой страдают от ужасных проблем: что обнаружили ученые

Ученые выяснили, что собаки с плоской мордой чаще страдают от проблем со сном и у них нарушаются функции мозга.

Собаки с плоскими мордами, в частности мопсы, стали одними из самых популярных домашних животных среди любителей собак и многих знаменитостей. Но как показывает исследование, собаки с плоской мордой чаще страдают от проблем со сном, пишет Daily Mail.

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Основные характеристики собак с плоской мордой не развивались естественным путем, а появились в результате селекционного разведения. Из-за такого строения морды у собак появляется высокий риск возникновения ряда болезней, в том числе дерматита кожных складок, а также проблемами с дыханием и болезни глаз.

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Ученые из Будапештского университета, Венгрия, провели новое исследование, чтобы выяснить, влияет ли плоская морда собак на циклы их сна. В исследовании приняли участие 92 собаки разных пород вместе со своими владельцами.

По словам ученых, цель исследования состояла в том, чтобы выяснить, спят ли собаки с плоской мордой иначе, чем другие собаки. Дело в том, что, как известно, собаки с плоской мордой получают меньше кислорода из-за проблем с дыханием. Это приводит к ухудшению качества их сна.

С помощью электроэнцефалографии ученые провели анализ активности мозга собак во время сна. Результаты показали, что собаки с плоской мордой спят днем больше, чем собаки с более длинными мордами.

С помощью электроэнцефалографии ученые провели анализ активности мозга собак во время сна. Результаты показали, что собаки с плоской мордой спят днем больше, чем собаки с более длинными мордами Фото: Daily Mail

При этом, собаки с плоской мордой имели более длительную фазу сна с быстрым движением глаз, то есть это фаза, когда люди видят сны. Также ученые обнаружили признаки того, что собаки теряют белое вещество в мозге. Точная причина таких нарушений пока неизвестна, но ученые говорят, что причин может быть несколько.

Ученые пришли к выводу, что собаки с плоской мордой во взрослом возрасте сохраняют характер сна щенков, которые проводят больше времени в фазе быстрого сна. Также ученые считают, что у взрослых собак с плоской мордой, которые некоторым людям напоминают ребенка, нарушается функция мозга, из-за чего он работает как у щенков.

Авторы исследования говорят, что у таких собак большие головы и глаза, высокие лбы и маленькие носы, потому люди находят эти черты очень привлекательными. Соответственно некоторые хозяева собак начинают относится к животным как к маленьким детям.

Поэтому вероятность того, что функции мозга таких собак нарушаются, весьма высока. Но пока что это очень смелое предположение, которое требует дальнейших исследований собак с плоскими мордами.

В то же время ученые считают, что весьма вероятно, что разведение таких собак приводит к потенциально вредным изменениям в функции их мозга.

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