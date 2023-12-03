Кормление собаки сырым мясом может привести к передаче человеку опасных бактерий

Ученые нашли тесную связь между кормлением собак сырым мясом и распространением опасной бактерий Escherichia coli.

Related video

Согласно исследованию, опубликованному в журнале One Health, изучение 600 здоровых домашних собак позволило ученым найти тесную связь между кормлением собак сырым мясом и передачей человеку бактерий Escherichia coli (кишечной палочки), которые устойчивы к антибиотикам, пишет ScienceAlert.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

По словам авторов исследования, опасные бактерии могут передаваться людям от домашних сельскохозяйственных животных через сырое мясо, которым кормят домашних собак. Ученые считают это очень тревожным открытием.

Важно

Без мозга и нервной системы: бактерии хранят воспоминания и передают их потомкам

Авторы новой научной работы говорят, что цель исследования состояла в том, чтобы выяснить, что может повысить вероятность выделения собаками вместе с фекалиями устойчивой к антибиотикам кишечной палочки.

Ученые провели анализ собачьих фекалий, а также провели опрос владельцев 600 собак относительно питания животных и мест их прогулок и оказалось, что только употребление сырого мяса собаками является значительным фактором риска выделения устойчивой к антибиотикам кишечной палочки.

Как показало исследование, штаммы кишечной палочки, которые были обнаружены у сельских собак, соответствуют штаммам, обнаруженным у крупного рогатого скота. У городских собак были обнаружены штаммы бактерий, которые можно обнаружить у человека. Ученые предполагают, что существует сложная смесь путей заражения.

Авторы исследования считают, что владельцам собак не стоит кормить животных сырым мясом, а фермерам нужно принять меры по сокращению использования антибиотиков на фермах, где производятся корма для собак, ведь это повышает устойчивость бактерий к лекарствам.

Кишечная палочка является частью здорового кишечного микробиома человека и животных. Хотя большинство штаммов безвредны, некоторые из них могут вызывать проблемы, особенно у людей с ослабленной иммунной системой. Когда возникает заражение, то это может представлять опасность для жизни требует срочного лечения антибиотиками. Если на кишечную палочку не воздействуют антибиотики, то инфекции становится труднее лечить.

Как уже писал Фокус, ученые доказали, что 2 чашки чая в день помогают улучшить здоровье. В ходе трехлетнего исследования ученые обнаружили, что употребление чая помогает повысить работоспособность мозга и улучшает память с возрастом.

Также Фокус писал о том, что ученые выяснили, почему собаки часто не могут понять, на что указывает им человек. Как показывает исследование, некоторые "более умные" собаки могут лучше осознать, где находится объект в пространстве.

Напоминаем, что ученые помогли создать реконструкцию огромного почти 3-метрового существа с сотнями лап, которое жило на Земле 300 млн лет назад, как уже писал Фокус.