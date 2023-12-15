Крупный улов: во время рыбалки отец с дочкой нашли затонувший в XIX веке корабль (фото)

В Висконсине отец с дочкой обнаружили во время рыбалки затонувший корабль. Ученые уже установили, что это 37-метровый корабль "Джордж Л. Ньюман"

В августе Тим Воллак и его шестилетняя дочь Хэнли из Пештиго, штат Висконсин, наткнулись на историческое сокровище во время рыбалки на озере Мичиган. Их гидролокатор зафиксировал что-то необычное, и они поделились фотографиями, подозревая, что это может быть затонувшее судно, пишет Daily Mail.

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Историческое общество Висконсина узнало о находке и после того, как 4 декабря подводный дистанционный аппарат исследовал место находки, подтвердило, что объект действительно является остатками трехмачтового деревянного парусника, погруженного под воду на глубину около 3-х метров. Археологи считают, что это судно — "Джордж Л. Ньюман", 37-метровый корабль, который затонул во время разрушительного пожара 152 года назад, унесшего жизни до 1 500 человек.

Удивительно, но корабль был спрятан у всех на виду, в месте, которое часто посещают люди. Тим Уоллак сказал: "Я был удивлен, что никогда не видел его раньше".

Экипаж "Джорджа Л. Ньюмана", пытаясь спастись от густого дыма Большого пожара Пештиго, сел на мель в юго-восточной точке Зеленого острова 8 октября 1871 года. Смотритель маяка спас экипаж, что оставался на острове Грин-Айленд в течение недели, спасая все, что мог, прежде чем покинуть судно, которое со временем засыпало песком и о котором забыли.

Тамара Томсен, морской археолог Исторического общества Висконсина, подчеркнула важность находки, отметив, что корабль, построенный в 1855 году, является достаточно старым для кораблекрушений Висконсина. Связь с пожаром Пештиго придает ему особое историческое значение.

4 декабря подводный дистанционный аппарат исследовал место находки Фото: Facebook/Wisconsin Historical Society

Историческое общество Висконсина планирует провести повторное обследование затонувшего корабля следующей весной, возможно, с целью внесения его в Национальный реестр исторических мест. Тим Воллак, размышляя об их уникальной находке, заметил: "Я не знаю, как мы ее превзойдем", выразив свое восхищение возможностью открытия новых кораблекрушений в будущем.

Пожар Пештиго, что считается самым смертоносным лесным пожаром в истории США, начался из-за железнодорожников, которые расчищали землю под пути. Он быстро охватил 1,5 миллиона акров земли, сжигая части округов Дор и Кевони и уничтожая Пештиго в течение часа.

Это недавнее открытие последовало за другой выдающейся находкой, сделанной три месяца назад, где нашли шхуну, затонувшую в озере Мичиган в 1881 году, с вещами экипажа, оставшимися неповрежденными. Историки приветствовали эту находку как замечательное открытие, проливающее свет на бесчисленное количество кораблей, которые встретили свою судьбу в Великих озерах, начиная с 1600-х годов.

Удивляясь этим случайным находкам, мы напоминаем себе о богатой истории, спрятанной под водой, которая ждет бесстрашных исследователей, таких как Тим и Хэнли Воллак, чтобы поднять ее на поверхность.

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