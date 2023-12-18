Как парад планет. Телескоп Хаббл запечатлел идеально выстроенные в одну линию галактики (фото)

Судя по изображению, кажется, что из крупной спиральной галактики выпадает несколько более меньших таких же объектов.

Космический телескоп Хаббл сделал изображение случайного собрания галактик, которые выстроены в одну линию. Судя по изображению, кажется, что из крупной спиральной галактики выпадает несколько более меньших таких же объектов. Это лишь одна из многих причин, по которым эти галактики занесены в каталог пекулярных галактик Arp-Madore, пишет Universe Today.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Слева и справа в верхней части на новой фотографии космического телескопа Хаббл видны две большие и яркие галактики, которые взаимодействуют между собой. Вместе две галактики имеют название Arp-Madore 2105-332. Они находятся на расстоянии примерно 200 млн световых лет от нас. В то же время каждая из этих галактик имеет свое собственное название. Та, что слева, более крупная спиральная галактика, называется 2MASX J21080752-3314337. Та, что сперва, меньшая спиральная галактика получила название 2MASX J21080362-3313196. Астрономы часто используют эти галактики для определения местоположения других астрономических объектов.

Под галактикой, расположенной слева, можно увидеть выстроенные в одну линию еще несколько спиральных галактик меньшего размера. Но на самом деле они не связаны с парой Arp-Madore 2105-332 и находятся дальше от Земли.

Космический телескоп Хаббл совершенно случайно запечатлел такое зрелище, когда несколько фоновых галактик расположились таким образом, что кажется, что они выпадают из крупной спиральной галактики вверху.

Космический телескоп Хаббл совершенно случайно запечатлел такое зрелище, когда несколько фоновых галактик расположились таким образом, что кажется, что они выпадают из крупной спиральной галактики вверху Фото: NASA

Все галактики на этой фотографии показаны с достаточно большой детализацией и четкостью благодаря тому, что приборы Хаббла, несмотря на то, что ему уже 33 года, работают так как нужно. Хотя, как уже писал Фокус, недавно телескоп Хаббл пережил период, когда он не работал и не проводил наблюдения. Это было связано с небольшой аварией, но ученые из NASA вернули телескоп к жизни.

Что касается двух больших спиральных галактик под названием Arp-Madore 2105-332, то они являются галактиками с эмиссионными линиями. Это значит, что во время наблюдения спектры излучения двух галактик показывают характерные повышения уровня излучения, известные как эмиссионные линии.

Когда астрономы находят особые признаки излучения, выпускаемого разными химическими элементами, или же признаки поглощения света, то есть линии поглощения, они могут получить много ценной информации о галактике. Например, к какому типу она принадлежит, какой состав, плотность и температура газа в галактике, с какой скоростью происходит появление новых звезд. Также астрономы могут узнать массу центральной сверхмассивной черной дыры.

Если в спектре галактики видно много эмиссионных линий и мало линий поглощения, это говорит о том, что в ней происходит бурное образование новых звезд и здесь находятся очень яркие новорожденные звезды. Наоборот, если спектр галактики оказывает много линий поглощения и мало эмиссионных линий, это говорит о том, что здесь уже почти нет газа для появления новых звезд и ее звезды в основном старые. В спектре галактик Arp-Madore 2105-332 много эмиссионных линий, а это значит, что здесь появляется много новых звезд.

Как уже писал Фокус, загадочные сигналы из космоса становятся все более странными. Последний полученный сигнал сбил с толку ученых. Он не такой, как другие.