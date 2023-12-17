Загадочные сигналы из космоса становятся все более странными: что обнаружили ученые

Последний полученный сигнал сбил с толку ученых. Он не такой, как другие.

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С тех пор, как в 2007 году был обнаружен первый быстрый радиовсплеск (БРВ) ученые стремились понять природу странных вспышек радиоволн, которые приходят к нам из самых далеких уголков космоса. Некоторые из этих сигналов имеют равномерные интервалы, а некоторые выпускают чрезвычайно мощные вспышки одновременно, которые улавливают земные радиотелескопы. Согласно исследованию, опубликованному в издании Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, эти загадочные сигналы из космоса стали еще более странными, пишет Futurism.

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Некоторые БРВ за доли секунды излучают столько же энергии, сколько Солнце излучает за несколько дней, а иногда даже за целый год. Теперь же ученые нашли неожиданную закономерность в недавно обнаруженном повторяющемся быстром радиовсплеске под названием FRB 20220912A. Этот БРВ только усугубляет загадку о происхождении и природе таких явлений.

Важно

Самые странные сигналы из космоса: что такое быстрые радиовсплески

Некоторые БРВ существуют совсем недолго и выпускают энергию в течение нескольких секунд и даже долей секунды. Но другие повторяются и выпускают последующие вспышки, что позволяет ученым проследить источник сигнала в далеких галактиках.

Сначала ученые подумали, что FRB 20220912A представляет собой похожее явление, как и другие БРВ. Но оказалось, что этот сигнал имеет удивительную закономерность, чего они раньше никогда не видели. За два месяца ученые обнаружили 35 всплесков от одного источника. В отличие от предыдущих БРВ, которые повторялись с течением времени, ученые заметили, что сигнал снизился на центральной частоте всплесков.

Несмотря на все усилия, ученым не удалось определить регулярное время между каждым из всплесков. Как ни странно, полученные результаты все же могут помочь ученым лучше понять, где искать больше подобных сигналов.

По словам ученых, хотя БРВ теперь кажутся еще более странными, чем они были до сих пор, все же новое открытие подтверждает существование уже известных свойств этих явлений и может помочь в исследование других БРВ.

Но ученые до сих пор так и не выяснили, что именно является источником БРВ. Самая популярная теория гласит, что эти радиосигналы из далеких галактик выпускают нейтронные звезды с самым сильным магнитным полем во Вселенной, то есть магнетары Фото: wikipedia

Но ученые до сих пор так и не выяснили, что именно является источником БРВ. Самая популярная теория гласит, что эти радиосигналы из далеких галактик выпускают нейтронные звезды с самым сильным магнитным полем во Вселенной, то есть магнетары. Нейтронные звезды сами по себе являются оставшимся сжатым ядром некогда очень массивной звезды. Ученые считают, что магнетары могут выпускать такие радиоволны, как космический маяк.

Также существую теории, которые говорят о том, что быстрые радиовсплески могут возникать во время столкновения нейтронных звезд, а также другого типа мертвых звезд под названием белые карлики.

Авторы исследования склоняются к первой теории, но ни одно моделирование пока не может объяснить все свойства БРВ, которые уже наблюдались, в том числе, что касается FRB 20220912A.

Как уже писал Фокус, китайские ученые смогли поймать новый радиосигнал из далекого космоса.

Также Фокус писал о том, как выглядит зима на других планетах Солнечной системы. Ни одна из планет не имеет одинаковых сезонов.

Напоминаем, что согласно недавнему исследованию, темная материя вызывает свечение ночной стороны Юпитера. Ученые представили новый метод поиска темной материи, как уже писал Фокус.