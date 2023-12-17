Загадкові сигнали з космосу стають дедалі дивнішими: що виявили вчені

Останній отриманий сигнал збив із пантелику вчених. Він не такий, як інші.

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Відтоді, як у 2007 році було виявлено перший швидкий радіосплеск (ШРС), науковці прагнули зрозуміти природу дивних спалахів радіохвиль, що надходять до нас із найвіддаленіших куточків космосу. Деякі з цих сигналів мають рівномірні інтервали, а деякі випускають надзвичайно потужні спалахи одночасно, які вловлюють земні радіотелескопи. Згідно з дослідженням, опублікованим у виданні Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, ці загадкові сигнали з космосу стали ще дивнішими, пише Futurism.

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Деякі ШРС за частки секунди випромінюють стільки ж енергії, скільки Сонце випромінює за кілька днів, а іноді навіть за цілий рік. Тепер же вчені знайшли несподівану закономірність у нещодавно виявленому повторюваному швидкому радіоспалаху, що повторюється, під назвою FRB 20220912A. Цей БРС тільки посилює загадку про походження та природу таких явищ.

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Найдивніші сигнали з космосу: що таке швидкі радіосплески

Деякі БРС існують зовсім недовго та випускають енергію протягом декількох секунд і навіть часток секунди. Але інші повторюються та випускають наступні спалахи, що дає змогу вченим простежити джерело сигналу в далеких галактиках.

Спочатку вчені подумали, що FRB 20220912A — це схоже явище, як і інші БРС. Але виявилося, що цей сигнал має дивовижну закономірність, чого вони раніше ніколи не бачили. За два місяці вчені виявили 35 сплесків від одного джерела. На відміну від попередніх БРС, які повторювалися з плином часу, вчені помітили, що сигнал знизився на центральній частоті сплесків.

Попри всі зусилля, ученим не вдалося визначити регулярний час між кожним зі сплесків. Як не дивно, отримані результати все ж можуть допомогти вченим краще зрозуміти, де шукати більше подібних сигналів.

За словами вчених, хоча БРС тепер здаються ще більш дивними, ніж вони були досі, усе ж таки нове відкриття підтверджує існування вже відомих властивостей цих явищ і може допомогти в дослідження інших БРС.

Але вчені досі так і не з'ясували, що саме є джерелом БРС. Найпопулярніша теорія свідчить, що ці радіосигнали з далеких галактик випускають нейтронні зірки з найсильнішим магнітним полем у Всесвіті, тобто магнетари. Фото: wikipedia

Але вчені досі так і не з'ясували, що саме є джерелом БРС. Найпопулярніша теорія свідчить, що ці радіосигнали з далеких галактик випускають нейтронні зірки з найсильнішим магнітним полем у Всесвіті, тобто магнетари. Нейтронні зірки самі по собі є рештою стисненого ядра колись дуже масивної зірки. Учені вважають, що магнетари можуть випускати такі радіохвилі як космічний маяк.

Також існують теорії, які говорять про те, що швидкі радіосплески можуть виникати під час зіткнення нейтронних зірок, а також іншого типу мертвих зірок під назвою білі карлики.

Автори дослідження схиляються до першої теорії, але жодне моделювання поки що не може пояснити всі властивості БРС, які вже спостерігалися, зокрема, що стосується FRB 20220912A.

Як уже писав Фокус, китайські вчені змогли зловити новий радіосигнал із далекого космосу.

Також Фокус писав про те, який вигляд має зима на інших планетах Сонячної системи. Жодна з планет не має однакових сезонів.

Нагадуємо, що, згідно з недавнім дослідженням, темна матерія спричиняє світіння нічного боку Юпітера. Учені представили новий метод пошуку темної матерії, як уже писав Фокус.