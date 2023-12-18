Звезда взорвалась в космосе 10 000 лет назад и оставила после себя потрясающий объект (фото)

Астрофотограф из Португалии запечатлел очень красочную туманность, расположенную на расстоянии 1400 световых лет от нас.

Профессиональный астрофотограф Мигель Кларо из Португалии сделал потрясающую фотографию знаменитой туманности Вуаль. Она возникла в результате взрыва сверхновой, который произошел 10 тысяч лет назад, пишет Space.

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Туманность Вуаль появилась, когда массивная звезда на расстоянии 1400 световых лет от Земли взорвалась сверхновой примерно 10 тысяч лет назад. Сейчас диаметр туманности оценивается в 70 световых лет, но она продолжает увеличиваться в размерах. Если смотреть с Земли, то в ночном небе туманность Вуаль занимает примерно шесть диаметров полной Луны. Впервые этот объект обнаружил в 1784 году астроном Уильям Гершель.

Мигель Кларо, который является профессиональным астрофотографом, часто делает снимки различных астрономических объектов. Изображение туманности Вуаль они получил с помощью двух специализированных камер, с использованием различных длин волн света, в португальской обсерватории Dark Sky Alqueva.

Когда произошел взрыв звезды, в результате которого образовалась данная туманность, в космос улетело огромное количество вещества. Таким образом были созданы запутанные нити светящегося ионизированного газа, которые можно увидеть на фотографии.

Туманность Вуаль появилась, когда массивная звезда на расстоянии 1400 световых лет от Земли взорвалась сверхновой примерно 10 тысяч лет назад Фото: space.com

Красный оттенок туманности создает атомарный газообразный водород, а сине-зеленые оттенки — атомарный газообразный кислород.

На этом изображении также можно увидеть составляющие части туманности Вуаль:

слева находится туманность Ведьмина метла или NGC 6960, где сияет яркая звезда 52 Лебедя;

слева немного выше находится треугольная туманность NGC 6979;

справа находится туманность NGC 6974, которая выглядит как большая нить из газа.

Как уже писал Фокус, ученые считают, что странные и красивые полярные сияния возникают на планетах возле мертвых звезд. Необычные полярные сияния, похожие на земные, можно обнаружить на планетах, которые вращаются вокруг особого типа нейтронных звезд.

Фокус также писал о потрясающем изображении Солнца, которое сделал астрофотограф Мигель Кларо. На фотографии видна поверхность Солнца, когда наша звезда приближается к пику своей активности.

Также Фокус писал о новом исследовании, которое посвящено необычному поведению знаменитой огромной звезды Бетельгейзе. Считается, что она также в будущем станет сверхновой, но изменения ее яркости не связаны с этим событием. Причина кроется в процессах, происходящих в фотосфере звезды.