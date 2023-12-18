Смертельно опасное покрытие тела ядовитых пауков: почему тарантулы такие волосатые (фото)

Тарантулы используют свои "волосы" для выполнения очень разных задач.

Известно, что восьмиглазые ядовитые пауки под названием тарантулы покрыты "волосами". Но большинство других пауков не имеет такого насыщенного покрова тела. Так почему же тарантулы такие волосатые? Об этом пишет Live Science.

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По словам Джерома Ровнера, бывшего заместителя редактора американского издания Journal of Arachnology, в отличие от волос человека, которые имеют ограниченный функционал, волосы тарантулов выполняют много различных функций.

Считается, что тарантулы такие волосатые по нескольким причинам. Если шерсть млекопитающих состоит из кератина, то волосы тарантулов или точнее щетина, состоит из хитина. Это вещество является производным глюкозы и составляет также структуру экзоскелета паука.

Считается, что тарантулы такие волосатые по нескольким причинам Фото: Live Science

С помощью некоторых волосков своей щетины, тарантулы могут чувствовать запах, вкус, также они используются для осязания, также пауки улавливают вибрации окружающего мира. Такие чувствительные волоски находятся в основном на лапах тарантула и на ротовом аппарате. Ощущения, полученные пауком таким образом, передаются в сенсорные нервы, размещенные в "коже" тарантула.

Самые чувствительные щетинки, которые называются трихоботриями, помогают пауку улавливать мельчайшие изменения в движении воздуха. Таким образом тарантул может поймать убегающую добычу или правильно отреагировать на ее поведение.

Отвечающие за запах и вкус химически чувствительные щетинки также помогают тарантулам найти себе пару и таким образом продолжить свой род. По словам Ровнера, если самец паука находит нору самки, то на этих особых волосках появляется половой феромон, с помощью которого самец и определяет подходящую пару. При этом, с помощью этих же чувствительных щетинок, пауки могут обнаружить химические вещества, которые оставила потенциальная добыча.

С помощью некоторых волосков своей щетины, тарантулы могут чувствовать запах, вкус, также они используются для осязания, также пауки улавливают вибрации окружающего мира Фото: Live Science

Ученые выделяют еще три важные функции щетинок тарантула:

Эти волоски помогают хладнокровным тарантулам регулировать температуру своего тела. Имея такое густое волосяное покрытие пауки оставаться активными в прохладные ночи в тропических лесах и пустынях;

Длинные щетинки тарантулов отталкивают воду и таким образом пауки защищаются от затопления внезапно нахлынувшим потоком воды;

Щетинки, расположенные на нижней части лап тарантулов, липкие. Таким образом пауки могут ползать по гладким вертикальным поверхностям. Также благодаря этим щетинкам на лапах тарантулы могут ловить добычу.

По словам Ровнера, многие тарантулы, живущие в западном полушарии, имеют на брюшке до 1 млн смертельно опасных острых волосков. Пауки используют эти щетинки для защиты. Эти "колючки" могут проникнуть в кожу и глаза хищников, из-за чего появляется сильное раздражение. Также пауки при сильной угрозе с помощью задних лап могут отделить острые щетинки, которые превращаются в жала и впиваются в хищников еще сильнее. Таким образом хищник бросает тарантула, и паук может убежать.

При этом укус тарантула для многих животных является смертельным из-за яда, но для человека он не представляет сильной угрозы. Хотя, если острые щетинки паука попадут в глаза человека, то он может ослепнуть.

У тарантулов, которые живут в восточном полушарии на брюшке нет колючих щетинок. Но они имеют более сильный яд, который поражает хищников. Если такой паук встречает хищника, то он занимает особую агрессивную позицию перед тем как сделать иногда смертельный укус.

Как уже писал Фокус, очаровательные пауки-скакуны умеют то, чего не умеют остальные. Новое исследование показывает, что эти членистоногие обладают удивительными способностями, которые не характерны для такого асоциального вида.