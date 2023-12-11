Армия 20-сантиметровых пауков из Китая готовится захватить США: монстры спустятся на парашютах

Исследователи обнаружили, что невероятное количество пауков Дзеро летит вдоль восточного побережья Америки и активно распространяется на запад континента.

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Паук Дзеро представляет собой вид ядовитых пауков родом из Азии, причем эти гигантские пауки достигают невероятных размеров = около 20 сантиметров. И сегодня эта "армия ядовитых пауков" пытается захватить США, постепенно распространяясь на своих "парашютах", созданных из паутины, пишет Daily Mail.

Исследователи предупреждают, что эти ядовитые пауки могут пролететь от 80 до 160 километров подряд, используя в качестве средства передвижения паутину и скользя по ветру. Известно, что сегодня они уже добрались до восточного побережья и распространяются на запад, однако ученые все еще не могут сказать, станут ли они проблемой для местного населения и домашних животных.

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По словам эколога из лаборатории Локвуда при Университете Рутгерса в Нью-Джерси Хосе Рамиреса-Гарофало, до сих пор также непонятно, какое влияние гигантский паук может оказать на местную дикую природу. Исследователи отмечают, что этот вид является инвазивным и впервые появился в США около 10 лет назад, предполагается, что уже в ближайшее время ядовитые пауки могут распространиться по всем Штатам.

В прошлом месяце экологи и энтомологи из Нью-Йорка, Теннесси, Техаса и Южной Каролины объединили свои усилия, чтобы спрогнозировать, насколько быстро и как далеко может распространиться этот ядовитый инвазивный вид. Увы, результаты неутешительные — пауки Дзеро, вероятно, в ближайшее время распространятся по всей континентальной части США, в Канаде и даже некоторых частях Мексики, которая сегодня уже страдает от нашествия саранчи.

Ядовитые пауки Дзеро распространяются в США Фото: Ecology and Evolution

Отметим, что влияние ядовитых пауков этого вида на людей или домашних животных не было задокументировано ранее, однако ученые опасаются, что влияние пауков на дикую природу будет иметь серьезные последствия.

Чтобы лучше изучить вопрос, ученые собрали несколько образцов и сравнили климат между регионами Северной Америки, которые сегодня захватывают пауки, и их привычной средой обитания в Японии, Китае, Корее и Тайване. Авторы исследования надеются, что их работа заставит научное сообщество и местные власти обратить внимание на это вторжение, а также изучить вопрос влияния ядовитых пауков на дикую природу и местные экосистемы.

Несмотря на то, что пауки Дзеро являются ядовитыми, ученые считают, что они не несут угрозы для людей, собак и кошек. Также предполагается, что эти гигантские пауки не станут нападать, если только не почувствуют угрозу — на самом деле, нет ни одного задокументированного случая или каких-либо медицинских записей об их укусах.

В то же время, по словам арахнолога из денверского музея природы и науки Паулы Кушинг, пауки Дзеро питаются мухами, комарами и вонючими насекомыми, а потому они, вероятно, могут даже оказаться полезными. В результате некоторые исследователи предполагают, что эти ядовитые пауки в действительности могут стать для фермеров "скрытым благословением".

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