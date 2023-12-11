Армія 20-сантиметрових павуків із Китаю готується захопити США: монстри спустяться на парашутах

Дослідники виявили, що неймовірна кількість павуків дзеро летить уздовж східного узбережжя Америки й активно поширюється на захід континенту.

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Павук дзеро — це вид отруйних павуків родом із Азії, до того ж ці гігантські павуки досягають неймовірних розмірів, близько 20 сантиметрів. І сьогодні ця армія отруйних павуків намагається захопити США, поступово поширюючись на своїх парашутах, створених із павутини, пише Daily Mail.

Дослідники попереджають, що ці отруйні павуки можуть пролетіти від 80 до 160 кілометрів поспіль, використовуючи як засіб пересування павутину та ковзаючи за вітром. Відомо, що сьогодні вони вже дісталися до східного узбережжя та поширюються на захід, проте вчені все ще не можуть сказати, чи стануть вони проблемою для місцевого населення й домашніх тварин.

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За словами еколога з лабораторії Локвуда при Університеті Рутгерса в Нью-Джерсі Хосе Раміреса-Гарофало, досі також незрозуміло, який вплив гігантський павук може справити на місцеву дику природу. Дослідники зазначають, що цей вид є інвазивним і вперше з'явився в США близько 10 років тому, припускають, що вже найближчим часом отруйні павуки можуть поширитися по всіх Штатах.

Минулого місяця екологи й ентомологи з Нью-Йорка, Теннессі, Техасу та Південної Кароліни об'єднали свої зусилля, щоб спрогнозувати, наскільки швидко та як далеко може поширитися цей отруйний інвазивний вид. На жаль, результати невтішні — павуки дзеро, імовірно, найближчим часом поширяться по всій континентальній частині США, Канаді й навіть деяких частинах Мексики, яка сьогодні вже страждає від нашестя сарани.

Отруйні павуки дзеро поширюються в США Фото: Ecology and Evolution

Зазначимо, що вплив отруйних павуків цього виду на людей або домашніх тварин не було задокументовано раніше, проте вчені побоюються, що вплив павуків на дику природу матиме серйозні наслідки.

Щоб краще вивчити питання, учені зібрали кілька зразків і порівняли клімат між регіонами Північної Америки, які сьогодні захоплюють павуки, і їхнім звичним середовищем існування в Японії, Китаї, Кореї і Тайвані. Автори дослідження сподіваються, що їхня робота змусить наукове товариство та місцеву владу звернути увагу на це вторгнення, а також вивчити питання впливу отруйних павуків на дику природу й місцеві екосистеми.

Попри те, що павуки дзеро отруйні, учені вважають, що вони не несуть загрози для людей, собак і кішок. Також припускають, що ці гігантські павуки не стануть нападати, якщо тільки не відчують загрозу, — насправді немає жодного задокументованого випадку або будь-яких медичних записів про їхні укуси.

Водночас, за словами арахнологині з Денверського музею природи й науки Паули Кушинг, павуки дзеро харчуються мухами, комарами та смердючими комахами, а тому вони, імовірно, можуть навіть виявитися корисними. У результаті деякі дослідники припускають, що ці отруйні павуки насправді можуть стати для фермерів "прихованим благословенням".

Раніше Фокус писав про те, що військо "суперсвиней" захопило Канаду й готується прорватися в США: учені схвильовані.