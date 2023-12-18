Подсчитано идеальное количество упражнений для омоложения: ученые представили результаты

Новое исследование ученых выявило важнейший баланс и прочие факторы, способствующие длительной продолжительности жизни и более здоровому старению.

Исследователи из Университета Ювяскюля, Финляндия, в ходе увлекательного изучения того, как выбор образа жизни влияет на ее продолжительность, пришли к интересным выводам. Исследование, которое пока находится на стадии рецензирования, посвящено сложной взаимосвязи между физическими упражнениями и продолжительностью жизни, и показывает, что, хотя оставаться активным очень важно, другие аспекты здорового образа жизни могут играть еще большую роль, пишет Medical News Today.

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В основе исследования лежит вопрос о том, является ли только физическая активность ключом к более долгой жизни. Ведущий исследователь Анна Канкаанпяя была заинтригована предыдущими результатами, которые намекали на то, что генетические факторы играют определенную роль в пользе физических упражнений. Это любопытство побудило ее команду провести всесторонний анализ, используя данные более 11 000 взрослых близнецов из Финской когорты близнецов.

Исследование длилось 45 лет, в течение которых участники отслеживали уровень физической активности и смертности. Интересно, что результаты показали, что у тех, кто вел малоподвижный образ жизни, был самый высокий уровень смертности: почти 40 % этой группы скончались к 2020 году. Напротив, у тех, кто был умеренно или высоко активен, риск умереть от любой причины был на 15–23 % ниже, чем у их сверстников, ведущих малоподвижный образ жизни.

Но дело не только в том, чтобы оставаться активным. Исследователи учитывали и другие факторы образа жизни, такие как индекс массы тела (ИМТ), состояние здоровья, употребление алкоголя и привычка курить. При учете этих факторов смертность в группе, ведущей малоподвижный образ жизни, значительно снизилась. Это говорит о том, что физическая активность может быть скорее показателем общего здорового образа жизни, чем прямой причиной увеличения продолжительности жизни.

Исследование также показало неожиданный поворот. Как в группе сидячих, так и в группе высокоактивных людей наблюдались признаки ускоренного биологического старения по сравнению с теми, кто был умеренно активен. Это открывает новые возможности для исследований, в частности для понимания того, почему интенсивная физическая активность не всегда может быть полезна в долгосрочной перспективе.

Эксперты, проанализировавшие исследование, отметили, что хотя физические упражнения полезны, их не следует рассматривать как панацею от вредных привычек. Регулярные физические упражнения важны, но они не отменяют негативных последствий неправильного питания, курения или отсутствия контроля над такими заболеваниями, как высокое кровяное давление или диабет. Это соответствует общепринятому пониманию того, что сочетание борьбы с ожирением, поддержания нормального кровяного давления, отказа от курения, контроля диабета и лечения повышенного уровня холестерина является ключом к лучшему здоровью.

Кроме того, в исследовании подчеркивается, что некоторые физические упражнения определенно лучше, чем их отсутствие. Это перекликается с результатами недавних исследований, показавших, что умеренные физические нагрузки могут принести значительную пользу здоровью, и нет необходимости стремиться к экстремальным уровням физической активности.

Несмотря на то, что результаты исследования интригуют, они отражают в первую очередь особенности финского населения и не могут быть напрямую применимы к другим демографическим группам. Будущие исследования могли бы выиграть от изучения более разнообразных групп населения, чтобы увидеть, насколько эти закономерности верны во всем мире.

Данное исследование, проведенное в Финляндии, добавляет важный фрагмент к сложнейшей головоломке долголетия. Оно позволяет предположить, что сбалансированный, умеренный подход к физической активности в сочетании с другими вариантами здорового образа жизни может стать ключом к более долгой и здоровой жизни.

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