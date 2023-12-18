Дефицит витамина B12 оказался в 7 раз более распространенным, чем считали ученые

Новые исследования ученых выявили необычную распространенность важного витамина и предложили способы урегулирования его уровня.

В современном быстро меняющемся мире часто приходится чувствовать усталость и туманное сознание. Но для некоторых людей это может быть признаком чего-то большего — дефицита витамина B12. Интересно, что существует связь между его дефицитом и приемом препарата метформин, который обычно назначают при диабете и преддиабете, пишет Yahoo!.

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Витамин B-12, или кобаламин, необходим для преобразования жиров, белков и углеводов в энергию, создания красных кровяных телец и защиты нервных оболочек. Удивительно, но недавнее исследование показало, что в 78% случаев дефицит B12 остается недиагностированным, несмотря на такие симптомы, как усталость и туман в мозгу.

Недавние исследования показывают ошеломляющий рост дефицита B-12. Например, одно исследование показало, что генетическая мутация (MTHFR C677T) может значительно повысить риск дефицита.

Ключевые факторы, способствующие нехватке B-12:

Снижение уровня желудочной кислоты: необходимая для усвоения B-12, снижение уровня желудочной кислоты, особенно у женщин старше 50 лет, может препятствовать усвоению B-12.

необходимая для усвоения B-12, снижение уровня желудочной кислоты, особенно у женщин старше 50 лет, может препятствовать усвоению B-12. Лекарства, влияющие на уровень B-12: метформин, используемый для лечения диабета и PCOS, препятствует усвоению B-12. Исследования показывают значительное снижение уровня B-12 после длительного приема метформина и некоторых лекарств от изжоги.

метформин, используемый для лечения диабета и PCOS, препятствует усвоению B-12. Исследования показывают значительное снижение уровня B-12 после длительного приема метформина и некоторых лекарств от изжоги. Выбор диеты: вегетарианская диета, в которой отсутствуют продукты, богатые B-12, такие как мясо и молочные продукты, может привести к его дефициту. Европейское исследование показало, что вегетарианцы гораздо чаще имеют низкий уровень B-12.

Диагностировать дефицит B-12 можно с помощью анализа крови, но стандартные тесты могут не помочь. Повышенный уровень гомоцистеина и метилмалоновой кислоты в крови может быть более красноречивым признаком. Симптомы, на которые следует обратить внимание, включают усталость, провалы в памяти, несварение желудка и мышечную слабость.

Способы устранения дефицита B-12:

Добавки B-12: не менее эффективные, чем инъекции, добавки B-12 повышают уровень энергии. Особенно учеными рекомендуются сублингвальные формы.

не менее эффективные, чем инъекции, добавки B-12 повышают уровень энергии. Особенно учеными рекомендуются сублингвальные формы. Корректировка рациона питания: сокращение количества обработанных продуктов и увеличение количества продуктов, богатых B-12, таких как говядина, яйца и рыба, может помочь. Включение в рацион продуктов, богатых фолатами, и использование яблочного уксуса для повышения кислотности желудка также может способствовать усвоению.

сокращение количества обработанных продуктов и увеличение количества продуктов, богатых B-12, таких как говядина, яйца и рыба, может помочь. Включение в рацион продуктов, богатых фолатами, и использование яблочного уксуса для повышения кислотности желудка также может способствовать усвоению. Регулярный контроль: особенно для тех, кто принимает метформин, рекомендуется регулярно проверять уровень B-12.

Понимание важности витамина B-12 и осознание факторов, которые могут привести к его дефициту, очень важны. Такие простые шаги, как контроль за своим питанием, осознание влияния некоторых лекарств и прием добавок, могут существенно изменить ситуацию в борьбе с усталостью и поддержании хорошего здоровья.

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