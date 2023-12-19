В 2024 году COVID-19 может преподнести нам сюрпризы: врачи рассказали, чего стоит ожидать

Хотя пандемия коронавируса уже позади, он продолжает присутствовать в нашей жизни и постоянно изменяется. О том каких сюрпризов можно ждать от заболевания в 2024 году рассказали эксперты.

По мере того как мы приближаемся к пятому году жизни с COVID-19, многое в нашем мире сильно изменилось за этот промежуток времени, включая сам вирус. Теперь у нас есть больше инструментов, таких как лекарственные препараты, домашние тесты и обновленные вакцины. Однако COVID-19 по-прежнему остается частью нашей жизни. Эксперты рассказали к чему нам стоит готовиться в грядущем году, в плане изменения ситуации с заболеванием, пишет AARP.

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Поскольку мы продолжаем адаптироваться к присутствию COVID-19 в нашей повседневной жизни, очень важно понимать эволюцию вируса и то, как он влияет на нас. Ниже приведены четыре ключевых прогноза экспертов, которые проливают свет на то, что нас ожидает на пятом году эры COVID-19:

Непредсказуемость COVID-19. В отличие от гриппа или РСВ, которые имеют сезонный характер, COVID-19 оказался менее предсказуемым. Роберт Мерфи, эксперт по инфекционным заболеваниям, отмечает, что COVID-19 не придерживается определенного сезона. Такая непредсказуемость делает его сложным для стратегий общественного здравоохранения и подготовки больниц. Если COVID-19 станет осенне-зимним вирусом, это может упростить стратегии вакцинации и информирования населения. Появление новых вариантов. COVID-19 постоянно эволюционирует, представляя новые варианты. Зияд Аль-Али, исследователь COVID-19, подчеркивает, что эта эволюция — единственная постоянная для вируса. Появление новых вариантов означает постоянную потребность в обновленных вакцинах и методах лечения. Джоди Гест, эксперт в области общественного здравоохранения, отмечает, что сокращение циркуляции вируса может помочь предотвратить появление новых вариантов. Разгадка тайны затяжного COVID-19. Длительный COVID-19, когда люди испытывают затяжные симптомы после заражения, остается загадкой. Однако в настоящее время ведутся значительные исследования, направленные на понимание и лечение этого состояния. Национальные институты здравоохранения проводят клинические испытания, в том числе изучают влияние таких препаратов, как Пакловид, на симптомы длительного COVID-19. Перспективы создания новых вакцин. Учитывая эволюцию вируса, вакцины против COVID-19, вероятно, будут обновляться в соответствии с новыми штаммами, подобно ежегодным прививкам от гриппа. Рейчел Прести, эксперт по инфекционным заболеваниям, предполагает, что мы также можем увидеть комбинированные вакцины против гриппа и COVID-19, упрощающие защиту от обоих вирусов. Ранние испытания таких комбинированных вакцин показывают многообещающие результаты.

Поскольку вирус COVID-19 продолжает оставаться частью нашего мира, непрерывные исследования и адаптация стратегий общественного здравоохранения и методов лечения будут иметь решающее значение. Понимание поведения вируса, разработка эффективных вакцин и распутывание сложностей, связанных с длительным течением COVID-19, являются ключевыми направлениями работы на предстоящий год.

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