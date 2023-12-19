В ранней Вселенной обнаружили молекулы, которые никогда не находили раньше: почему это важно

Ученые обнаружили 13 молекул, в том числе те, которые никогда раньше не видели в ранней Вселенной в составе двух древних галактик.

Согласно исследованию, опубликованному в журнале Astronomy and Astrophysicals, астрономы обнаружили в двух галактиках, которые были именно такими, как их увидели, более 12 млрд лет назад, уникальную коллекцию молекул. Некоторые из них никогда не обнаруживали в ранней Вселенной. Новые данные помогают понять, как формировались древние звезды, пишет Live Science.

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Ученые использовали радиотелескоп NOEMA для исследования двух очень древних галактик и обнаружили в них очень редкую коллекцию из 13 молекул. Это самая большая коллекция молекул, когда-либо обнаруженных в галактиках на таких огромных расстояниях. Хотя астрономы наблюдали за излучением галактик, которое было выпущено 12 млрд лет назад, из-за расширения Вселенной эти галактики сейчас находятся на расстоянии 20 млрд световых лет от Земли и продолжают удаляться.

Одна из галактик под названием APM 08279+5255 содержит в своем центре квазар, то есть очень активную сверхмассивную черную дыру. Вторая галактика под названием NCv1.143 является более "нормальной". Самое интересное, что, как выяснили ученые, звезды в этих галактиках формируются с невероятной скоростью. Если точнее, то здесь появляется в 100 раз больше звезд, чем создает Млечный Путь сейчас.

Молекулы, которые обнаружили ученые:

оксид углерода;

моносульфид углерода;

цианорадикал (радикал — это молекула с неспаренным электроном во внешней оболочке одного из составляющих ее атомов);

формильный катион (катион — это положительно заряженный ион);

цианид водорода;

изоцианид водорода;

оксид азота;

воду.

Ученые обнаружили 13 молекул, в том числе те, которые никогда раньше не видели в ранней Вселенной в составе двух древних галактик Фото: Live Science

5 молекул еще никогда не находили в ранней Вселенной, но теперь их обнаружили:

циклопропенилиден (высокореактивная органическая молекула, которую также нашли на спутнике Сатурна Титане);

диазенилий (создан из молекулярного азота и иона водорода);

радикалы органической молекулы этинил;

радикалы гидроксония (создан из молекулы воды и иона водорода);

радикалы метилидина (высокореактивная органическая молекула).

Все эти молекулы обычно можно обнаружить в межзвездном газе нашей галактики, и каждая из них предоставляет информацию о той среде, в которой формируются звезды.

Ученые называют две древние галактики одними из крупнейших производителей звезд, которые когда-либо существовали во Вселенной. Астрономы обнаружили, что более 12 млрд лет назад во Вселенной существовала та же химия, которую можно увидеть в современных галактиках.

В то же время ученые считают, что сила излучения некоторых молекул, в сочетании с экстремальными условиями в образующем звезды газе двух галактик предполагает существование тяжелой начальной функции масс. Начальная функция масс описывает, сколько звезд данной массы могут образоваться, причем звезды с малой массой встречаются гораздо чаще, чем звезды с большой массой. Тяжелая начальная функции масс подразумевает, что в ранней Вселенной могли образоваться более массивные звезды, чем сегодня. Это может объяснить, почему галактики в ранней Вселенной ярче, чем ожидалось (то есть у них очень массивные и яркие звезды).

Фокус уже писал о том, почему в космосе наблюдается очень низкая температура, если наше Солнце так сильно может нагревать Землю.