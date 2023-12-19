За гранью агонии: наука составила список самых болезненных ощущений

В мире ощущений боль является не самым приятным явлением, но есть некоторые ее источники, по сравнению с которыми меркнут даже самые сильные болевые ощущения, испытанные нами за всю нашу жизнь.

В мире боли не все ощущения одинаковы. Некоторые неприятные ощущения, например укол булавкой, незначительны, в то время как другие, например роды или наступление на Lego в темноте, известны своей невероятно сильной болезненностью. Однако, когда речь заходит о самых мучительных болях, которые только можно вытерпеть, есть несколько примеров, которые действительно проверяют пределы человеческой выносливости, пишет IFLScience.

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В мире человеческих переживаний боль — незваный, но неизбежный гость. Она варьируется от легкого раздражения до невыносимых мучений, а что считать "самой сильной болью", может быть субъективным. Однако наука изучила эту сферу, выявив некоторые переживания, которые выделяются своей интенсивностью. Спектр боли широк и глубок — от хронических заболеваний до укусов крошечных насекомых. Вот некоторые из самых сильных болей, которые может пережить человек, по мнению исследователей и экспертов:

Комплексный региональный болевой синдром (КРБС) . Это заболевание характеризуется сильной, часто непрерывной болью, которая кажется непропорциональной ее причине. Она может возникнуть после травмы или операции, а иногда и без видимых причин. Симптомы включают жгучую или пульсирующую боль, чувствительность к прикосновениям, отеки, изменение цвета кожи, а также изменение роста волос и ногтей. КРБС настолько болезненна, что по шкале боли Макгилла она составляет 42 балла из 50, превосходя даже боль от ампутации пальца руки или ноги без анестезии.

. Это заболевание характеризуется сильной, часто непрерывной болью, которая кажется непропорциональной ее причине. Она может возникнуть после травмы или операции, а иногда и без видимых причин. Симптомы включают жгучую или пульсирующую боль, чувствительность к прикосновениям, отеки, изменение цвета кожи, а также изменение роста волос и ногтей. КРБС настолько болезненна, что по шкале боли Макгилла она составляет 42 балла из 50, превосходя даже боль от ампутации пальца руки или ноги без анестезии. Укус муравья-пули по индексу боли от Шмидта . Джастин Шмидт, энтомолог, посвятил свою карьеру изучению боли, вызываемой укусами насекомых. Его индекс боли от укуса Шмидта, варьирующийся от 0,5 до 4, классифицирует интенсивность боли от укусов различных насекомых. Индекс включает такие описания, как легкая щекотка от укуса Triepeolus (оценка 0,5) и невыносимая боль от укуса муравья-пули (оценка 4), которая настолько мучительна, что Шмидт предположил, что она может заслуживать отдельной категории.

. Джастин Шмидт, энтомолог, посвятил свою карьеру изучению боли, вызываемой укусами насекомых. Его индекс боли от укуса Шмидта, варьирующийся от 0,5 до 4, классифицирует интенсивность боли от укусов различных насекомых. Индекс включает такие описания, как легкая щекотка от укуса Triepeolus (оценка 0,5) и невыносимая боль от укуса муравья-пули (оценка 4), которая настолько мучительна, что Шмидт предположил, что она может заслуживать отдельной категории. Камни в почках. Камни в почках — это твердые комки, образующиеся из отходов жизнедеятельности в крови, которые часто описывают как более болезненные, чем роды или удар ногой в пах. Эти камни вызывают сильную боль, когда блокируют отток мочи из почек. Боль описывается как интенсивная и непрекращающаяся, что часто заставляет пациентов обращаться в отделение неотложной помощи. В тяжелых случаях камни в почках могут привести к почечным инфекциям или даже к потере функции почек.

Эти примеры сильной боли служат не только иллюстрацией способности организма к дискомфорту, но и подчеркивают сложную природу боли как сенсорного и эмоционального переживания. Хотя некоторые заболевания, такие как КРБС, по-прежнему трудно поддаются эффективному лечению, продолжающиеся исследования и понимание боли продолжают развиваться, давая надежду на лучшее управление и облегчение в будущем.

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