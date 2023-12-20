Космическая парикмахерская: как китайские астронавты на орбите делают прическу (видео)

Астронавты на космической станции "Тяньгун" используют специальное устройство для того, чтобы стричь волосы.

Китайское агентство пилотируемых космических полетов обнародовало видеоролик, на котором показано, что астронавты миссии "Шэньчжоу-17" вместе с выполнением основных обязанностей на станции "Тяньгун" заботятся и о внешнем виде, пишет Space.

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Командир экипажа китайской орбитальной станции Тан Хунбо и еще двое астронавтов, Тан Шэнцзе и Цзян Синьлинь, недавно помогли друг другу подстричься на борту космической станции "Тяньгун".

Фото: Скриншот

На видео видно, как Тан Шэнцзе стрижет волосы своему коллеге Цзян Синьлиню с помощью специального устройства, которое также действует как пылесос. Устройство всасывает волосы, чтобы свести к минимуму потенциальный риск засорения ими оборудования космической станции.Подобную технологию стрижки волос и их всасывания уже давно используют астронавты на Международной космической станции.

На кадрах также видно, как Тан Хунбо использует специальные шапочки для душа для мытья волос. Первая шапочка содержит шампунь, который нужно втирать в волосы. Во второй шапочке находится вода для мытья и ополаскивания волос, которые затем нужно высушить полотенцем.

Новый экипаж станции "Тяньгун" прибыл на орбиту на космическом корабле "Шэньчжоу-17" 26 октября этого года. Трое астронавтов взяли на себя управление станцией у экипажа миссии "Шэньчжоу-16", который успешно вернулся на Землю. Таким образом китайские астронавты находятся на орбите уже более 50 дней.

За это время астронавты выполнили несколько важных задач, включая перемещение оборудования за пределы космической станции для проведения экспериментов, а также продолжили обслуживание научных объектов для долгосрочных исследований.

Астронавты пробудут на борту станции "Тяньгуна" примерно полгода. В январе они примут на борту станции грузовой космический корабль "Тяньчжоу-7", который доставит припасы и новое оборудование.

Фокус уже писал о том, что астронавты миссии "Шэньчжоу-17" показали, как выглядит Земли из космоса, также какой внешний вид имеет космическая станция.

Как уже писал Фокус, недавно Китай отправил на орбиту свой секретный космический самолет "Шэньлун", о котором, несмотря на уже третью миссию, имеется очень мало информации. Тем не менее эксперты, которые занимаются отслеживанием движения спутников на орбите, зафиксировали то, что этот самолет вывел в космос шесть загадочных объектов. Эти объекты выпускают уникальные сигналы.