Китай впервые показал панорамные снимки из космоса своей орбитальной станции "Тяньгун" (фото)

Фотографии сделал один из астронавтов миссии "Шэньчжоу-16" c высоты в несколько сотен метров над китайской станцией.

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Китайское национальное космическое управление впервые показало панорамные фотографии, на которых видна полная структура космической станции "Тяньгун". На снимках показана Т-образная станция, которая состоит из трех модулей, вместе с огромными солнечными панелями и роботизированным внешним манипулятором, пишет South China Morning Post.

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Снимки станции "Тяньгун" сделал один из астронавтов космического корабля "Шэньчжоу-16" с высоты в несколько сотен метров, перед тем как корабль покинул станцию и успешно приземлился в конце октября на Землю.

Китайское национальное космическое управление впервые показало панорамные фотографии, на которых видна полная структура космической станции "Тяньгун" Фото: CNSA

На этих фотографиях видна вся 90-тонная конструкция, состоящая из трех сегментов, с солнечными панелями и роботизированным внешним манипулятором. Также можно увидеть, как выглядит Земля из космоса, которая находится на заднем плане.

Снимки станции "Тяньгун" сделал один из астронавтов космического корабля "Шэньчжоу-16" с высоты в несколько сотен метров, перед тем как корабль покинул станцию и успешно приземлился в конце октября на Землю Фото: CNSA

Представители Китайского национального космического управления заявили, что с момента начала строительства станции "Тяньгун" в 2021 году у китайских астронавтов было мало возможностей сделать такие потрясающие фотографии. Но 30 октября, когда космический корабль "Шэньчжоу-16" удалялся от станции, удалось сделать уникальные панорамные снимки.

В центре орбитальной конструкции расположен модуль "Тяньхэ", который является основным, а с двух сторон к нему присоединены модули "Мэнтянь" и "Вэньтянь". Каждый сегмент станции имеет свои собственные солнечные панели длиной 55 метров. Все три модуля запускали в космос по отдельности, а затем произошла полная сборка станции осенью прошлого года.

На этих фотографиях видна вся 90-тонная конструкция, состоящая из трех сегментов, с солнечными панелями и роботизированным внешним манипулятором. Также можно увидеть, как выглядит Земля из космоса, которая находится на заднем плане Фото: CNSA

К передней и задней части модуля "Тяньхэ", как это показано на снимках, присоединены космический корабль "Шэньчжоу-17" и грузовой корабль "Тяньчжоу-6".Что касается роботизированного внешнего манипулятора, длиной 10 метров, то он размещен на модуле "Вэньтянь". Вес китайской космической станции "Тяньгун" составляет примерно 20 % веса Международной космической станции (МКС), которая сейчас находится на более высокой орбите, чем китайский аванпост.

Хотя на станции "Тяньгун" можно проводить вдвое меньше экспериментов, чем на МКС, все же китайская станция имеет больше места для жизни и работы астронавтов.

Недавно в Китае заявили, что в ближайшем будущем станция "Тяньгун" будет увеличена в размерах за счет добавления еще трех сегментов, как уже писал Фокус. Таким образом Т-образная конструкция станет крестообразной. В это случае вес станции увеличится до 180 тонн. Также для астронавтов будет доступно больше места для жизни и проведения исследований.

В Китае планируют использовать станцию "Тяньгун" как минимум до 2031 года. В то же время, уже в январе того же года МКС должна быть сведена с орбиты и уничтожена. Как уже писал Фокус, NASA оценило уничтожение МКС в 1 млрд долларов.

Также Фокус писал о том, что в Китае, как и в США, ученые пытаются создать новый двигатель для полетов в дальнем космосе. Например, американские ученые считают, что это позволит сократить вдвое время полета на Марс.