Китай уперше показав панорамні знімки з космосу своєї орбітальної станції "Тяньгун" (фото)

Фотографії зробив один з астронавтів місії "Шеньчжоу-16" з висоти в кілька сотень метрів над китайською станцією.

Related video

Китайське національне космічне управління вперше показало панорамні фотографії, на яких видно повну структуру космічної станції "Тяньгун". На знімках показано Т-подібну станцію, яка складається з трьох модулів, разом з величезними сонячними панелями і роботизованим зовнішнім маніпулятором, пише South China Morning Post.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Знімки станції "Тяньгун" зробив один з астронавтів космічного корабля "Шеньчжоу-16" з висоти в кілька сотень метрів, перед тим, як корабель залишив станцію і успішно приземлився наприкінці жовтня на Землю.

Китайське національне космічне управління вперше показало панорамні фотографії, на яких видно повну структуру космічної станції "Тяньгун" Фото: CNSA

На цих фотографіях видно всю 90-тонну конструкцію, що складається з трьох сегментів, із сонячними панелями і роботизованим зовнішнім маніпулятором. Також можна побачити, який вигляд має Земля з космосу, яка знаходиться на задньому плані.

Знімки станції "Тяньгун" зробив один з астронавтів космічного корабля "Шеньчжоу-16" з висоти в кілька сотень метрів, перед тим, як корабель залишив станцію й успішно приземлився наприкінці жовтня на Землю Фото: CNSA

Представники Китайського національного космічного управління заявили, що з моменту початку будівництва станції "Тяньгун" у 2021 році у китайських астронавтів було мало можливостей зробити такі приголомшливі фотографії. Але 30 жовтня, коли космічний корабель "Шеньчжоу-16" віддалявся від станції, вдалося зробити унікальні панорамні знімки.

У центрі орбітальної конструкції розташований модуль "Тяньхе", який є основним, а з двох боків до нього приєднані модулі "Ментянь" і "Веньтянь". Кожен сегмент станції має свої власні сонячні панелі довжиною 55 метрів. Усі три модулі запускали в космос окремо, а потім відбулася повна збірка станції восени минулого року.

На цих фотографіях видно всю 90-тонну конструкцію, що складається з трьох сегментів, із сонячними панелями і роботизованим зовнішнім маніпулятором. Також можна побачити, який вигляд має Земля з космосу, яка знаходиться на задньому плані Фото: CNSA

До передньої і задньої частини модуля "Тяньхе", як це показано на знімках, приєднані космічний корабель "Шеньчжоу-17" і вантажний корабель "Тяньчжоу-6", а щодо роботизованого зовнішнього маніпулятора, завдовжки 10 метрів, то він розміщений на модулі "Веньтянь". Вага китайської космічної станції "Тяньгун" становить приблизно 20 % ваги Міжнародної космічної станції (МКС), яка наразі перебуває на вищій орбіті, ніж китайський аванпост.

Хоча на станції "Тяньгун" можна проводити вдвічі менше експериментів, ніж на МКС, все ж таки китайська станція має більше місця для життя і роботи астронавтів.

Нещодавно в Китаї заявили, що в найближчому майбутньому станція "Тяньгун" буде збільшена в розмірах за рахунок додавання ще трьох сегментів, як уже писав Фокус. Таким чином Т-подібна конструкція стане хрестоподібною. У цьому випадку вага станції збільшиться до 180 тонн. Також для астронавтів буде доступно більше місця для життя і проведення досліджень.

У Китаї планують використовувати станцію "Тяньгун" щонайменше до 2031 року. Водночас, уже в січні того ж року МКС має бути зведена з орбіти і знищена. Як уже писав Фокус, NASA оцінило знищення МКС в 1 млрд доларів.

Також Фокус писав про те, що в Китаї, як і в США, вчені намагаються створити новий двигун для польотів у далекому космосі. Наприклад, американські вчені вважають, що це дасть змогу скоротити вдвічі час польоту на Марс.