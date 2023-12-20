Безжизненная планета: из-за глобального потепления Земля превратится в Венеру (фото)

Ученые выяснили, как сильный парниковый эффект может сделать нашу планету непригодной для жизни.

Авторы исследования, опубликованного в журнале Astronomy & Astrophysicals, создали компьютерное моделирование, чтобы выяснить, как парниковые газы могут очень быстро превратить любую обитаемую планету в адский мир, такой как Венера. Это предупреждение для жителей Земли о том, что изменение климата может сделать нашу планету безжизненным миром, пишет Space.

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В своем моделировании ученые создали обитаемую планету, похожую на Землю. Они обнаружили, что после начальных стадий изменения климата атмосфера, структура и облачный покров планеты значительно меняются, что приводит к сильному парниковому эффекту. Если на Земле глобальная температура вырастет на несколько десятков градусов, то это приведет к тому, что планета станет непригодной для жизни.

Как показало моделирование, сильный парниковый эффект может привести к тому, что планета превратится из гостеприимного мира, такого как Земля, в горячую планету с температурой на поверхности до 1000 градусов Цельсия. Это примерно в 2 раза больше, чем температура на поверхности Венеры.

Как показало моделирование, сильный парниковый эффект может привести к тому, что планета превратится из гостеприимного мира, такого как Земля, в горячую планету Фото: Universe Today

Причиной такого сильного парникового эффекта является водяной пар, который как и углекислый газ, и метан, также является парниковым газом. Водяной пар не дает солнечному излучению, которое поглощает планета, уйти обратно в космос. Это удерживает тепло на всей планете.

Слишком сильное повышение температуры, вызванное парниковым эффектом, может привести к испарению океанов, в результате чего в атмосферу попадет много водяного пара. И это приводит к еще более сильному парниковому эффекту. Венера как раз и является ярким примером того, что происходит, когда начинается сильный парниковый эффект.

Слишком сильное повышение температуры, вызванное парниковым эффектом, может привести к испарению океанов, в результате чего в атмосферу попадет много водяного пара. И это приводит к еще более сильному парниковому эффекту. Венера как раз и является ярким примером того, что происходит, когда начинается сильный парниковый эффект Фото: ESA

Также моделирование показало, что очень плотные облака, которые появляются после изменений атмосферы, не только усиливают парниковый эффект, но и делают его необратимым. По словам ученых, подобные изменения уже начались в верхних слоях атмосферы Земли.

Ученые выяснили на основе моделирования, что если на Землю станет попадать немного больше солнечного излучения и, если температура на планете вырастет на несколько десятков градусов, то это приведет к настоящему апокалипсису. В результате сильного парникового эффекта наша планета станет непригодной для жизни. Земля может стать похожей на Венеру с ее очень плотными облаками, высочайшей температурой, и отсутствующими океанами.

Ученые предполагают, что если на Земле начнется сильный парниковый эффект, то испарение всего 10 метров поверхности океанов приведет к повышению атмосферного давления на уровне земли на 1 бар. Всего за несколько сотен лет на Земле температура повысится до 500 градусов Цельсия. Пройдет еще немного времени и давление на уровне земли достигнет 273 бар, а температура вырастет до 1500 градусов Цельсия. В итоге все океаны на планете испаряться.

Как уже писал Фокус, ученые хотят отправить на орбиту огромный "зонт", чтобы спасти Землю от палящего Солнца. Сформирована группа для изучения и продвижения космического солнцезащитного "зонта", который поможет предотвратить глобальное изменение климата.