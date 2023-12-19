Ученые хотят отправить на орбиту огромный "зонт", чтобы спасти Землю от палящего Солнца (фото)

Сформирована группа для изучения и продвижения космического солнцезащитного "зонта", который поможет предотвратить глобальное изменение климата.

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Эта идея обсуждается уже много лет, но организация Planetary Sunshade Foundation (PSF) выпустила обоснование этого проекта, который подтверждает его жизнеспособность. По мнению ученых из PSF, глобальный солнцезащитный экран может стать лучшим решением для управления солнечным излучением и должен рассматриваться как ключевая часть глобальных усилий по противодействию изменению климата на Земле, пишет Space.

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Устранить ужасные последствия изменения климата для нашей планеты можно с помощью сокращения выбросов углерода, удаления углекислого газа из атмосферы и управления солнечным излучением. Существует международное соглашение, направленное на то, чтобы средняя температура на планете не превысила нынешние значения на 1,5 градуса Цельсия. Но исследователи изменения климата сообщают, что температура на Земле вполне может превысить этот показатель уже в 2030-х годах. Но последствия изменения климата в виде пожаров, наводнений и таяния ледников уже наблюдаются сейчас.

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По словам Моргана Гудвина из PSF, нынешние стратегии снижения уровня углерода необходимы, но их недостаточно для создания пригодной для жизни планеты. Нужно не только снизить количество выбросов парниковых газов, но и ограничить поступающее на планету солнечное излучение. По словам Гудвина, из всех методов снижения уровня излучения солнцезащитный экран имеет много преимуществ.

Согласно проекту, эта мегаструктура должна быть размещена в точке Лагранжа L1 системы Солнце-Земля. Таким образом космический "зонт" сможет отражать большое количество солнечного света обратно в космос Фото: space.com

Согласно проекту, эта мегаструктура должна быть размещена в точке Лагранжа L1 системы Солнце-Земля. Таким образом космический "зонт" сможет отражать большое количество солнечного света обратно в космос. Согласно заявлению PSF, построить такой солнцезащитный экран можно, используя технологии для создания солнечных парусов для космических аппаратов. Ученые считают, что на начальном этапе строительство планетарного защитного экрана будет вестись с помощью запусков необходимых материалов с Земли, а затем можно использовать космические ресурсы.

По словам Гудвина этот год завершится как самый жаркий год за всю историю наблюдений, заменив 2022 год, который, в свою очередь, отобрал этот титул у 2021 года. Поэтому, по словам ученого проект солнцезащитного планетарного экрана может помочь избежать самых ужасных последствий изменение климата. Но этот экран должен быть вспомогательной структурой в реализации глобальной стратегии борьбы с глобальным потеплением. То есть выбросы углерода все же придется сократить.

Данный проект вызывает еще очень много дискуссий и нет точного понимания, когда он может быть реализован и будет ли создан такой экран вообще.

Как уже писал Фокус, лучший в мире космический термометр умер через 2 месяца после публикации первого снимка. Инновационный британский климатический спутник вышел из строя всего через 6 месяцев после запуска.