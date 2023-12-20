Совсем не мертвая планета. На Марсе обнаружена неожиданная активность: в чем суть (фото)

Ученые сделали неожиданное открытие во время исследования Равнины Элизий на Красной планете.

Согласно исследованию, опубликованному в журнале JGR Planets, ученые обнаружили на Марсе признаки относительно недавней вулканической активности, что говорит о том, что планета может быть геологически не мертвой, как предполагалось. Это открытие показывает, что под поверхностью Марса происходят неожиданные процессы, которые, как считалось уже давно не проявляют себя, пишет ScienceAlert.

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Из-за того, что на Марсе не происходит движение литосферных плит, которые меняют форму поверхности Земли, Красная планета считалась мертвой в геологическом плане. Это значит, что вулканическая активность здесь давно не происходит. Но новое открытие заставило ученых усомниться в этом.

Ученые провели исследование с использованием спутниковых изображений и георадара огромной равнины на Марсе под названием Равнина Элизий. В результате ученые обнаружили признаки вулканической активности, которая проявлялась в течение последних 120 млн лет. Самая недавняя активность произошла примерно 1 млн лет назад. Это намного позже, чем ожидали ученые. При этом, согласно исследованию, предполагается, что извержения вулканов могут происходить и сейчас, просто их нужно обнаружить.

Ученые провели исследование с использованием спутниковых изображений и георадара огромной равнины на Марсе под названием Равнина Элизий Фото: ESA

Некоторые участки на поверхности Равнины Элизий, созданные потоками лавы, вырывающейся из-под поверхности, оказались неожиданно молодыми. По словам ученых, похоже, некоторые особенности местного ландшафта, созданы лавой, которая взаимодействовала с водяным льдом или жидкой водой, и вызывала извержения водяного пара.

Это важное открытие, ведь на Земле горячие источники, вызванные такой геологической активностью, наполнены микробной жизнью. Поэтому на Марсе в подобных участках ландшафта также могла возникнуть внеземная жизнь.

Ученые, на основе полученных данных смогли отобразить историю относительно недавних извержений вулканов на Марсе. Оказалось, что поверхность Равнины Элизий состоит из вещества, которое было выброшено в результате более 40 извержений за последние 120 млн лет.

Некоторые извержения имели просто гигантские масштабы. Например, ученые обнаружили, что в результате одного из извержений было выброшено 16 тысяч кубических километров расплавленной породы, в результате другого – 12 тысяч кубических километров и в результате третьего – 4 тысячи кубических километров.

Оказалось, что поверхность Равнины Элизий состоит из вещества, которое было выброшено в результате более 40 извержений за последние 120 млн лет Фото: ESA

Ученые считают, что жерла, из которых вырывалась лава, могли также выбросить огромные потоки грунтовых вод, что привело к мощным взрывам и сформировало отдельные участки поверхности Марса. Если на Земле во время выхода лавы добавляется водяной пар, то происходят одни из самых сильных извержений вулканов.

По словам ученых, новое открытие показывает, что Равнина Элизий имеет очень важное значение не только для понимания вулканической истории Марса, но и для понимания того, где может скрываться вода под поверхностью планеты. Ученые считают, что на небольшой глубине до сих пор находятся огромные залежи водяного льда.

Авторы исследования говорят, что возможно вулканическая активность на Марсе происходит даже сейчас, просто ее признаки еще не обнаружены. Это многое меняет в понимании геологической истории Красной планеты.

Также ученые говорят, что понимание того, как вода перемещалась по Марсу в прошлом и где она находится сейчас является важнейшим вопросом. Учитывая то, что Равнина Элизий находится в экваториальном регионе Марса, где легче посадит космический корабль с астронавтами, представление о наличии воды и понимание механизмов ее выхода являются жизненно важными для будущих миссий на Красную планету.

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