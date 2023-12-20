Чистка зубов защищает от пневмонии: ученые представили результаты необычного исследования

Мы с детства знаем о том насколько важно ухаживать за своими зубами, но наука предложила взглянуть по-новому на рутинную привычку, подчеркнув ее пользу для здоровья.

Удивительный поворот в медицинских исследованиях: такая простая вещь, как чистка зубов, может сыграть решающую роль в предотвращении серьезной инфекции у пациентов больниц. Недавнее исследование, проведенное учеными, проливает свет на этот неожиданный и не очевидный вывод, пишет ScienceDaily.

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В исследовании изучалось влияние ежедневной чистки зубов на развитие внутрибольничной пневмонии — заболевания, при котором вредные бактерии из полости рта попадают в легкие пациента. Этот тип пневмонии особенно опасен для пациентов больниц, особенно для тех, кто немощен или имеет ослабленную иммунную систему. Исследователи объединили данные 15 различных клинических испытаний с участием более 2 700 пациентов, чтобы лучше понять этот феномен.

Результаты оказались необычными: у пациентов, которые ежедневно чистили зубы, уровень заболеваемости внутрибольничной пневмонией был значительно ниже, чем у тех, кто не чистил зубы. Это было еще более выражено у пациентов, находящихся на механической вентиляции легких — группы, особенно уязвимой к респираторным инфекциям.

Но почему такая рутинная процедура, как чистка зубов, оказывает такое влияние? Ответ кроется в самой полости рта. Регулярная чистка зубов уменьшает количество вредных бактерий, снижая риск того, что они попадут в легкие и вызовут пневмонию.

Интересно, что большинство исследований были посвящены пациентам отделений интенсивной терапии (ОИТ), где ставки наиболее высоки. Примечательно, что чистка зубов в отделении интенсивной терапии не только снизила риск развития пневмонии, но и сократила количество дней, в течение которых пациентам требовалась механическая вентиляция легких, а также сократила время пребывания в отделении интенсивной терапии.

Несмотря на то, что исследование было посвящено в основном пациентам отделений интенсивной терапии, потенциальная польза от чистки зубов распространяется на всех пациентов больниц. Однако ученым необходимо провести дополнительные исследования, особенно на людях вне больниц, чтобы полностью понять более широкие последствия.

Доктор Майкл Кломпас, автор исследования, подчеркнул простоту и эффективность этого подхода. В мире больничной профилактической медицины редко можно найти решение, которое было бы одновременно экономически эффективным и простым в применении.

Вывод очевиден: включение чистки зубов в ежедневный распорядок дня госпитализированных пациентов может стать решающим фактором в профилактике таких серьезных инфекций, как пневмония. Это призыв к действию для медицинских учреждений, чтобы они включили такие простые меры в свои протоколы ухода за пациентами, что может спасти жизни и уменьшить нагрузку на больницу.

Ранее Фокус писал о том, что ученые смогли заново отращивать здоровые зубы. Препарат уже был успешно протестирован на животных, а теперь настала очередь людей.

Также Фокус писал о неожиданной причине не пропускать вечернюю чистку зубов перед сном. Результаты нового исследования свидетельствуют о том, что эта привычка не только укрепит зубы, но и окажет другой положительный эффект.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.