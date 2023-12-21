Впервые в истории: особенный зуб мегалодона возрастом 3,5 млн лет найден на дне океана (фото)

Акулы за всю свою жизнь теряют до 40 тысяч зубов. Древний морской хищник не является исключением из правил.

Древняя акула мегалодон жила в океанах Земли в период между 3,5 и 20 млн лет назад. Эти морские хищники, как и современные акулы теряли свои огромные зубы, которые сейчас находят палеонтологи. Но до сих пор ни один из таких зубов не находили в том виде, в котором он выпал из пасти мегалодона миллионы лет назад. Результаты исследования были опубликованы в издании Historical Biology: An International Journal of Paleobiology, пишет ScienceAlert.

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Ученые впервые обнаружили хорошо сохранившийся зуб мегалодона из рода Otodus на дне Тихого океана на глубине примерно 3 км. Зуб было трудно обнаружить на дне, но ученые изучили видео, снятое дистанционно управляемым подводным аппаратом, и заметили, что он торчит из песка в том виде, как если бы он выпал из пасти древней акулы всего несколько минут назад.

Зуб было трудно обнаружить на дне, но ученые изучили видео, снятое дистанционно управляемым подводным аппаратом, и заметили, что он торчит из песка в том виде, как если бы он выпал из пасти древней акулы всего несколько минут назад Фото: ScienceAlert

Анализ найденного зуба показал, то он имеет некоторые повреждения, но зуб почти такой же острый как в тот день, когда в последний раз мегалодон с его помощью разрывал свою добычу.

О том, каким было телосложение мегалодона, который мог запросто сожрать современных акул, известно благодаря его зубам, размером с руку человека, и позвонкам. Остальные части скелета древней акулы, в том числе мягкие ткани, не смогли пережить 3,5 млн лет с тех пор, как этот хищник вымер. Ученые считают, что обнаруженный зуб как раз имеет возраст 3,5 млн лет.

Анализ найденного зуба показал, то он имеет некоторые повреждения, но зуб почти такой же острый как в тот день, когда в последний раз мегалодон с его помощью разрывал свою добычу Фото: ScienceAlert

По словам ученых, в Тихом океане есть участки на дне, которые находятся особенно глубоко, где в течение длительных периодов времени практически не происходило отложения осадочных пород. Хотя некоторые зубы древних акул за миллионы лет могли оказаться поврежденными, но в данном случае этого не произошло.

Хотя некоторые зубы древних акул за миллионы лет могли оказаться поврежденными, но в данном случае этого не произошло Фото: ScienceAlert

Зуб ученые нашли там, где океанские течения являются достаточно сильными для того, чтобы остановить накопление отложений осадочных пород.

Мегалодон. Реконструкция Фото: wikipedia

Хотя обнаруженный зуб мегалодона, размер которого составляет всего 6,5 см, не является самым большим из когда-либо найденных зубов древних акул, но он пополнил коллекцию подобных находок, которые позволяют отследить перемещение мегалоднов в мировом океане.

Как уже писал Фокус, ученые считают, что вымершие мегалодоны плавали очень медленно. Исследователи пришли к выводу, что грозные гиганты, держащие в страхе океан, были весьма средними пловцами.

Также Фокус писал о том, что ученые выяснили, почему на Земле вымерли гигантские мегалодоны. Исследователи полагают, что открывшиеся новые факты проливают свет на то, что погубило самую большую и страшную акулу на планете.