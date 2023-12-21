Какой хлеб лучше выбрать: разницу между белым и цельнозерновым объяснили ученые

При выборе хлеба следует учитывать различные факторы, не ограничиваясь нашими вкусовыми предпочтениями. Здоровье играет в этом не последнюю роль, заявляют ученые.

Когда речь заходит о различиях между цельнозерновым и белым хлебом, подобный выбор может показаться тривиальным, но между ними есть существенная разница. И речь идет совсем не о модных терминах трендовых диет, а о том, чтобы понять, что на самом деле входит в состав хлеба и как это влияет на ваше здоровье, пишет Real Simple.

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Прежде всего, стоит поговорить о том, что отличает цельнозерновой хлеб от белого. Ключ различий лежит в муке. Белый хлеб изготавливается из рафинированной муки, то есть лишен некоторых ключевых компонентов пшеничного зерна — в частности, отрубей и зародыша. Эти части богаты питательными веществами и клетчаткой. С другой стороны, цельнозерновой хлеб изготавливается из всего зерна пшеницы, сохраняя отруби и зародыш, что делает его более насыщенным питательными веществами.

Польза цельнозернового хлеба не может быть недооценена. Хотя его и нельзя назвать суперпродуктом, он, безусловно, заслуживает внимания с точки зрения здоровья. Для начала, это отличный источник клетчатки. Один ломтик цельнозернового хлеба может содержать до четырех граммов клетчатки, в то время как в белом хлебе ее меньше грамма. Это поможет вам приблизиться к рекомендуемой суточной норме потребления клетчатки в 25-30 граммов.

Но клетчатка — не единственное достоинство. Цельнозерновая мука от природы богата такими необходимыми питательными веществами, как магний, селен и фолат. Их часто добавляют в белую муку в процессе так называемого обогащения, но в цельнозерновом хлебе они присутствуют в естественном виде.

Еще один аргумент в пользу цельнозернового хлеба — содержание в нем белка. В нем содержится примерно на 25 % больше белка, чем в белом, что способствует наращиванию мышц и замедлению пищеварения.

Польза не ограничивается только наращиванием мышц и улучшением пищеварения. Цельное зерно играет важную роль в снижении воспаления в организме, что особенно полезно для людей с уже существующими заболеваниями. Этот противовоспалительный эффект в сочетании со сложными углеводами, содержащимися в цельном зерне, которые регулируют уровень сахара в крови, делает хлеб из цельного зерна более здоровым выбором в целом.

Более того, включение в рацион цельных злаков, таких как цельнозерновой хлеб, может значительно снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний. Это особенно важно для пожилых людей, которые более склонны к сердечно-сосудистым заболеваниям.

Однако не все так радужно и солнечно. Для людей с определенными заболеваниями, такими как целиакия, чувствительность к глютену или синдром раздраженного кишечника, хлеб из цельного зерна может принести больше вреда, чем пользы. Важно помнить об этих заболеваниях и выбирать хлеб в соответствии с ними.

Покупая хлеб из цельного зерна, внимательно читайте этикетки. Ищите слово "цельный" в списке ингредиентов, например, "цельнозерновая мука". Маркировка "цельное зерно" на упаковке также является хорошим индикатором. Лучше всего выбирать хлеб, на котором указано "100 процентов цельного зерна".

Хлеб из цельного зерна является более здоровым вариантом по сравнению с белым хлебом, поскольку содержит больше клетчатки, питательных веществ и белка. Он полезен для здоровья сердца и может помочь контролировать уровень сахара в крови. Только не забудьте выбрать правильный сорт, особенно если у вас есть определенные проблемы со здоровьем. Так что в следующий раз, когда вы окажетесь в хлебном отделе, помните, что этот простой выбор может оказать значительное влияние на ваше здоровье в целом.

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.