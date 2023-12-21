Окрепнуть телом и разумом: занятие искусством омолаживает наш организм, — ученые

Новое исследование выявило, что занятие разнообразными видами искусства, от рисования до посещения концертов, положительно влияет на наше здоровье.

В недавнем исследовании ученые сделали захватывающее открытие о связи между искусством и самочувствием, особенно с возрастом. В исследовании приняли участие 2 843 взрослых человека, родившихся в период с 1946 по 1964 год, которые изучали, как занятия искусством влияют на психическое и физическое здоровье, пишет Newsweek.

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Результаты исследования оказались весьма показательными. Взрослые, которые в течение года участвовали в любых видах рекреационной художественной деятельности, имели более крепкое психическое и физическое здоровье по сравнению с теми, кто не занимался искусством. Это улучшение было отмечено даже после учета различных жизненных и демографических факторов.

Что интересно в этом исследовании, так это широкое определение понятия "занятие искусством". Участники не только создавали произведения искусства; они также посещали такие мероприятия, как концерты и художественные выставки, участвовали в мастер-классах и даже работали волонтерами в организациях искусства. Такое разнообразие означает, что в сфере искусства найдется занятие для каждого.

Кристина Дэвис, ведущий автор исследования, подчеркивает, что вид искусства, который приносит пользу здоровью, варьируется от человека к человеку. Это может быть что угодно: прослушивание музыки, рисование, танцы или даже фотография. Главное — заниматься теми видами искусства, которые приносят радость и расслабление.

Особенно радует тот факт, что для получения пользы от этого исследования не нужно быть Микеланджело или Бетховеном. Независимо от уровня мастерства, простое участие в занятиях искусством может улучшить ваше самочувствие. Это включает в себя ощущение счастья, удовольствия, расслабления и связи с другими людьми.

Это исследование не только проливает свет на важность искусства в нашей личной жизни, но и имеет практическое значение. Например, включение большего количества мероприятий, основанных на искусстве, в дома престарелых может значительно повысить качество жизни пожилых людей.

В перспективе исследователи хотят определить "оптимальную дозу искусства" для пожилых людей. Хотя общая рекомендация составляет около двух часов в неделю, она может варьироваться. Задача состоит в том, чтобы найти правильный баланс, который максимально улучшит психическое и физическое здоровье.

Это исследование говорит нам о том, что занятия искусством — это не просто времяпрепровождение, это укрепление здоровья, особенно с возрастом. Это призыв к тому, чтобы принять искусство в его различных формах не только ради творчества, но и ради нашего благополучия.

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.