Новый снимок телескопа Хаббл: галактика, свет которой противоречит квантовой физике (фото)

"Запрещенный" свет далекой спиральной галактики ярко сияет на новом изображении космического телескопа.

Космический телескоп Хаббл сделал потрясающий снимок далекой спиральной галактики, свет которой, похоже, противоречит некоторым из наиболее распространенных правил квантовой физики, пишет Live Science.

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Спиральная галактика под названием MCG-01-24-014 находится на расстоянии 275 млн световых лет от нас. Она имеет хорошо выраженные спиральные рукава и очень яркое активное ядро галактики (АЯГ). Из-за того, что галактика повернута к нам "лицом", спиральные рукава создают почти идеальный круг.

Спиральная галактика видна в центре снимка вместе с двумя большими яркими звездами на переднем плане, синего и красного цвета. Еще несколько далеких галактик видны на черном фоне космоса.

По словам ученых из Европейского космического агентства, MCG-01-24-014 является сейфертовской галактикой II типа. Вместе с квазарами это одна из двух групп галактик с АЯГ. У сейфертовских галактик очень яркое ядро, но все же оно не такое яркое, как у квазаров, свет которых может затмить собой весь остальной свет галактики.

Спиральная галактика видна в центре снимка вместе с двумя большими яркими звездами на переднем плане, синего и красного цвета. Еще несколько далеких галактик видны на черном фоне космоса Фото: ESA

В зависимости от длины волны света или спектра излучения, которое исходит из ядер сейфертовских галактик их разделяют на два типа. Галактики II типа излучают спектральные линии, связанные с так называемыми "запрещенными" излучениями, поскольку по определенным правилам квантовой физики они не должны существовать.

По словам ученых, спектры излучения выглядят именно так, потому что определенные атомы и молекулы поглощают и излучают свет на определенных длинах волн света.

Электроны, которые входят в состав ядра атома, теряют или приобретают определенное количество энергии, которое соответствует определенным длинам волн поглощаемого или излучаемого света. Но некоторые спектральные линии излучения считаются "запрещенными", поскольку их можно увидеть только в космосе, но не на Земле.

По словам ученых, некоторые правила квантовой физики, которые используются для ее предсказания, основаны на предположениях, которые соответствуют лабораторным условиям на Земле. Согласно этим правилам, такое излучение является "запрещенным", то есть его не должно существовать и его игнорируют.

Но в космосе, в активном ядре галактики, эти предположения больше не выполняются, и "запрещенный" свет можно уловить с помощью телескопа Хаббл.

Фокус уже писал о еще одном потрясающем снимке космического телескопа Хаббл. Обсерватория запечатлела уникальное зрелище: несколько галактик выглядят так, как будто они выстроены в одну линию.

Также Фокус писал о том, что астрономы обнаружили новые планеты возле очень похожих на Солнце звезд. Среди них есть и водные миры. Согласно исследованию, обнаруженные планеты относятся к классу супер-Юпитеры и мини-Нептуны.